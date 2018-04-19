賴清德盼民進黨團 全力支持深澳電廠

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院長賴清德今天中午與民主進步黨立委便當會，溝通能源轉型相關議題，賴清德表示，為實現穩定供電與發展經濟，協請立法院民進黨團全力支持建置深澳電廠，並向外界說明。



行政院發言人徐國勇會後轉述表示，為達西元2025年非核家園，能源配比需有合理配置，會中賴清德與立委溝通深澳電廠建置、核二廠2號機再轉等相關議題，爭取立委支持，並由經濟部能源局、環境保護署、農業委員會、內政部等相關部會進行報告。



行政院副發言人丁允恭表示，賴清德在會中提到，目前核能發電占比20%，未來將以20%再生能源取代，同時也必須落實穩定供電；另外80%的火力發電，目標是50%天然氣發電與30%燃煤發電；在這些目標下，為保障國民健康，將盡量降低空氣污染。



丁允恭表示，賴清德指示經濟部與台電，核二廠2號機盡速恢復運轉，但一定要確保安全無虞；深澳電廠建置方面，為實現穩定供電與發展經濟，協請民進黨團全力支持並向外界說明。



由於今天賴清德與立委便當會時間長達2個多小時，媒體詢問立委關切的爭議點為何？徐國勇表示，與會立委提到深澳電廠爭議已經成為選舉的政治操作議題，行政部門應該詳加說明。



徐國勇說，立委也關切深澳電廠的環評爭議，政院在會中向立委解釋，瑞芳地區海岸管理屬於「漁業法」的範疇，漁業法將海洋保育區分成3類，而深澳電廠所在位置屬於第三類，可分區多功能使用，立委希望行政院能把這部分加強說明清楚。不過，要求深澳電廠重啟環評的民進黨立委劉建國，沒有出席便當會。



媒體詢問，經過溝通，立法院民進黨團是否將力挺興建深澳電廠？徐國勇回應，今天不是每位民進黨立委都到場開會，後續將由民進黨團總召柯建銘向黨團說明。（編輯：陳永昌）1070419



賴揆便當會 綠委憂深澳電廠成選舉議題



（中央社記者蘇龍麒台北19日電）行政院長賴清德今天與民主進步黨立委便當會，溝通能源轉型議題，會中民進黨立委高志鵬等人擔心深澳電廠演變成選舉議題。賴清德則指示部會，用民眾聽得懂的語言加強論述。



根據與會者轉述指出，會中有立委表示，深澳電廠的問題重點在於政治面，目前中國國民黨擬在新北市與基隆市要求對深澳電廠發動公投，到選舉會變成操作手段。



據轉述，賴清德說，政治部分另外找時間討論，但政策面應該直球對決就直球對決，因為這攸關整體能源政策與北台灣供電穩定，希望立委上政論節目可以持正面論述、直球對決的方式，說給民眾聽。



民進黨立委高志鵬說，深澳電廠本來就是選舉議題，「沒到冬至就在搓湯圓，何況又遇到冬至（台語俗諺，意指在野黨平常就在操作深澳電廠議題，到選舉時一定不會放過）」。



他說，各部會都有做一些釐清，但有立委存疑慮，有些說明太過專業，是不是有辦法說服民眾，很擔心到時候很用力宣導，不一定有辦法釐清。



民進黨立委蔡適應說，會中他向行政院表示，基隆當地的居民對深澳電廠還有一定的疑慮，希望行政部門要再多加溝通、傾聽居民的想法。



他說，台電有表示願意加強溝通，經濟部也承諾加強溝通、傾聽，且溝通完才會蓋深澳電廠。



民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，目前供電穩定最重要，能源政策調整要邁向非核家園的目標，需要有務實推進的進程，這些都是今天討論的重點。



她說，能源問題不應該是政治問題，年底選舉有立委擔心被其他政黨操作成政治問題，因此賴清德希望行政部分就深澳電廠論述不夠清楚、地方政府的疑慮，中央部會要用數據、法令，將相關狀況 一一對外說明清楚，用民眾聽得懂的語言，來告訴大家供電穩定的重要性，以及為什麼要蓋深澳電廠的原因。（編輯：林興盟）1070419