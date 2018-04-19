美中貿易僵局 星展：不會有全面性貿易戰

（中央社記者蔡怡杼台北19日電）美中貿易戰恐一觸即發，星展銀行表示，全球貿易與供應鏈相互聯繫，貿易戰若開打將沒有贏家，預期不會有全面性的貿易戰，將透過對話及談判解決。



星展銀行（台灣）今天召開2018年第2季投資展望會，星展銀行（台灣）消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，目前對貿易戰的擔憂仍影響著市場氛圍。



美國總統川普先對鋼鋁課徵進口關稅，緊接著美國貿易代表署（USTR）3月提出301調查報告，公告將對中國大陸祭出關稅制裁，並在4月初公布建議清單，預計對1333項中國製產品課徵25%關稅。



在中國大陸提出報復措施，宣布將對美國106項商品加徵25%關稅後，川普再次指示，考慮對中國1000億美元進口商品再加徵關稅。



陳昱嘉表示，中國大陸所釋出的訊息為中國大陸政府不會任由美國欺負，但是希望能夠盡量避免全面性的貿易戰。由於美國方面課徵關稅的細項尚未公布，目前仍存在許多不確定性，預期中國大陸在決定下一步之前，將採取觀望態度。



「不會有全面性的貿易戰」陳昱嘉強調，由於全球貿易流量和供應鏈之間的相互聯繫，貿易戰將沒有贏家，若展開全面性的貿易戰，影響將相當巨大，星展集團的基本假設是，這種持久的貿易緊張局勢將得到控制，最終將透過對話和談判來解決。



在資產配置上，陳昱嘉表示，儘管短期有保護主義抬頭和利率上揚的擔憂，但企業獲利前景的利多可望支撐風險性資產的表現，預期美股表現將優於歐股。另外，因企業資產負債表和獲利能力改善，持續看好新興市場公司債，以信評為BBB至BB的企業為佳。



他說，在市場波動上揚的情況下，由於全球經濟同步成長和美國公債殖利率有限度的上揚，將支持週期性行業中體質較佳企業的表現，看好全球科技、金融及亞洲股市。（編輯：張良知）1070419