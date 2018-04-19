國發會擬地方創生戰略計畫 建請政院推動

（中央社記者朱則瑋台北19日電）國發會參考日本作法，盤點政府相關計畫資源，研擬台灣地方創生國家戰略計畫草案，今天委員會議提出報告，並建議由行政院長賴清德成立行政院地方創生會報，全面推動地方創生。



台灣與日本同樣面臨總人口減少、高齡化、人口過度集中在大都市及鄉村發展停滯等問題，賴清德去年要求國家發展委員會參考日本地方創生政策及推動體制，盤點政府相關計畫，進行系統性規劃，推動地方創生政策。



國發會今天召開第53次委員會議，報告研擬地方創生國家戰略計畫草案的政策與推動方向。



國發會透過新聞稿指出，經過初步盤點，目前中央部會有多項計畫與地方創生相關，像是教育部的「大學社會責任實踐計畫」、農業委員會「農村再生第二期實施計畫」、科技部「人文創新與社會實踐計畫」、文化部「社區營造三期及村落發展計畫」、經濟部「小型企業創新研發計畫(SBIR)管理與推動計畫」、「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫(SBTR)」、內政部「城鎮之心工程計畫」、客家委員會「客家浪漫台三線計畫」等。



國發會表示，未來會把這些各部會計畫加以整合，檢討並調整，符合地方創生精神及策略，結合產官學研社共同推動，落實地方創生，並建議行政院參考日本推動地方創生模式，由賴清德召集成立行政院地方創生會報負責決策，並由國發會擔任幕僚，負責統籌、協調整合，以及規劃與支援協助等工作。



而各部會在這次會議中，也認同推動地方創生重要性，並表示將全力配合，同時提出許多建言，像是地方創生的目的，應優先創造地方資產價值與利潤，發展產業，提供就業機會；因應AI時代來臨，思考地方產業發展方向，推動地方產業六級化及品牌國際化；在推動組織方面，為加大地方創生推動力道，政府可考量效仿日本設置專責單位或法人，鼓勵地方設置類似「城鎮股份有限公司」社會企業，並結合地方金融體系，共同推動等。



國發會指出，後續將再邀集相關部會討論，確立台灣地方創生願景、目標與策略等事項，等研擬完成地方創生國家戰略計畫草案後，將提報第一次行政院地方創生會報。



另外，國發會今年將先選擇一處縣市及一鄉鎮市區進行「地方創生計畫」示範規劃，研擬台灣縣市及鄉鎮市區的地方創生計畫規劃作業指引，並規劃建置地方經濟社會分析資料庫，協助各級地方政府推動地方創生行動計畫。預計108年起，分階段協助各級地方政府辦理地方創生計畫規劃及推動。(編輯：陳永昌)1070419