華為P20銷量拚新高 搶料大作戰

（中央社記者江明晏台北19日電）華為今天在台發表旗艦機P20，高層透露P20訂單很旺，但因鏡頭很難做，內部積極「搶料」，至於還有哪些料缺？華為回應，「看台股漲哪些，就是哪個料有缺」。



華為今天在台發表P20 Pro系列，台灣供應鏈等重量級代表，包括大立光董事長林恩舟等今天再度站台，展現對華為合作關係的重視。



華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海今天受訪表示，從訂單來看，P20會是華為在台灣有史以來賣最好的旗艦機，他剖析，訂單成長的原因來自產品定價更合理、系統商與代理商對華為更有信心，且共同維護市場秩序穩定。



雍海坦言，目前手機供應鏈壓力很大，內部也積極「搶料」，因為P20鏡頭很難做，至於還有哪些料缺？他回應，「看台股漲哪些，就是哪個料有缺」。



華為在全球銷量居第3，他坦言，華為在台灣過去有很多基礎工作沒有做到位，今年持續聚焦會把「消費者服務做到好」，因此將改善通路策略，以體驗店取代專賣店與街邊店的形式，並導入華為智慧家庭產品。



展店規劃上，華為表示，今年全都將在台採取百貨店或進駐購物中心的方式，今年目標在台將開設6至7家體驗店，除了台北三創、新竹巨城、台中遠百、高雄夢時代外，還會拓展高雄、台中、新北的新據點。



雍海透露，對華為在台灣的成長非常有信心，今年6、8、10月都有新機，預計全年將推出不只10款新機，相信在台灣銷量會逐步走高。



另外，面對美中貿易戰危機，是否影響到華為銷售，他回應，這部分畢竟是「無能為力自己去掌控，當我們面對這樣的事，就是聚焦做好自己的事情」。



他爬梳華為在做手機方面過去面臨很大挑戰，能夠成長到今天來自很多人的投入，「是奮鬥出來的」，當時就思考華為手機核心競爭力何在？自知不像蘋果有自己的系統與晶片，三星有垂直供應鏈，華為因此思考在CPU突破，因此研發海思處理器，持之以恆的投入抓到先機。



他說，華為企業文化第一條就是「開放」，華為晶片不會對外賣，也會採購聯發科與高通，認為這是生態鏈的平衡，有競爭才有進步，「如果非常封閉，長遠來看不是最好的選擇。」



下一個戰場何在？雍海認為，AI在手機上還會不斷演進，人類五官還有何者沒有延伸，就是下一個努力的方向。（編輯：楊凱翔）1070419