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外幣保單翻倍成長 前兩月衝出1274億元

發稿時間：2018/04/19 18:40

最新更新：2018/04/19 18:40

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（中央社記者蔡怡杼台北19日電）金融監督管理委員會今天公布今年前兩月外幣保單銷售情況，累計107年前兩月外幣保單衝出新台幣1274億元的佳績，較去年同期暴增，成長動能來自於投資型保單。

根據金管會統計，截至107年2月底，今年前兩月的外幣保單新契約保費折合新台幣為1274億元，其中，投資型保單為582億元，傳統型為692億元。

至於去年前兩月外幣保單新契約保費收入為644億元，其中，投資型為139億元，傳統型為505億元。若與去年同期相較，今年來，外幣保單新契約保費幾乎倍增，主要成長動能來自於投資型保單。

目前我國外幣保單仍以美元、澳幣以及人民幣為主，其中，美元保單今年前兩月的新契約保費為39.07億美元，較去年同期的17.89億美元增加118%。

美元投資型保單前三大業者依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、南山人壽；美元傳統型單前三大業者為南山人壽、富邦人壽、國泰人壽。

澳幣保單前兩月新契約保費為1.9億澳幣，去年同期則為3.47億澳幣。澳幣投資型保單前三大業者為國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽；澳幣傳統型保單前三大業者則是新光人壽、富邦人壽、中國人壽。

至於人民幣保單前兩月新契約保費則為16.58億人民幣，較去年同期的1.33億人民幣激增，其中，人民幣投資型保單前三大業者為台灣人壽、法國巴黎人壽、保誠人壽；人民幣傳統型保單前三大業者則是國泰人壽、新光人壽以及台灣人壽。（編輯：鄭雪文）1070419

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