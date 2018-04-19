/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中選會史瓦濟蘭吳茂昆麻疹
>rss

保險業海外投資 金管會擬設65%天花板

發稿時間：2018/04/19 18:53

最新更新：2018/04/19 18:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北19日電）保險業投資國際板債券將設限，金管會主委顧立雄表示，保險公司投資國際板債券加計海外投資，若達可運用資金的65%，就會被關注，且將要求超過65%上限者，加強壓力測試。

立法院財政委員會今天通過增訂保險法第146條之4第3項，授權主管機關得適時調整各保險業投資國際板債券的國外投資額度。全案提報院會，院會討論前不須提交黨團協商。

對於保險業投資國際板債券設限，金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席2018年吹哨者制度研討會時指出，現行已規定，在不計入國際板債券下，保險業海外投資上限為可運用資金的45%，對海外投資以及國際板債券的投資設限，是風險控管的概念。

至於保險業投資國際板債券的上限為何？顧立雄說，排除外幣保單後，保險業若海外投資加計國際板債券達可運用資金的65%以上，「我會特別關注」。

即甲保險公司海外投資獲准並達到45%的上限後，其投資國際板債券只剩可運用資金的20%；若乙保險公司海外投資上限只獲准35%的額度，則國際板債券的投資額度則有30%。

顧立雄表示，外幣保單的匯率風險，不是由公司承擔，而是由客戶承擔，因此，扣除外幣保單後，目前國內保險公司海外投資部位加計國際板債券後，沒有一家已達可運用資金的65%水位。

顧立雄進一步指出，針對海外投資加計國際板債券的占比接近65%，甚至超過者，會要求業者加強做壓力測試，若未能通過壓力測試者，將要求業者提出改善計畫，改善計畫有可能是處置風險較高的部分。

根據金管會統計，截至107年2月底，5家保險公司合計海外投資、國際板債券以及外幣保單的金額超過可運用資金的65%；扣除外幣保單後，海外投資及國際板債券占比超過50%的有7家，超過60%者僅1家，但不到65%。（編輯：林孟汝）1070419

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP