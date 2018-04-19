保險業海外投資 金管會擬設65%天花板

（中央社記者蔡怡杼台北19日電）保險業投資國際板債券將設限，金管會主委顧立雄表示，保險公司投資國際板債券加計海外投資，若達可運用資金的65%，就會被關注，且將要求超過65%上限者，加強壓力測試。



立法院財政委員會今天通過增訂保險法第146條之4第3項，授權主管機關得適時調整各保險業投資國際板債券的國外投資額度。全案提報院會，院會討論前不須提交黨團協商。



對於保險業投資國際板債券設限，金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席2018年吹哨者制度研討會時指出，現行已規定，在不計入國際板債券下，保險業海外投資上限為可運用資金的45%，對海外投資以及國際板債券的投資設限，是風險控管的概念。



至於保險業投資國際板債券的上限為何？顧立雄說，排除外幣保單後，保險業若海外投資加計國際板債券達可運用資金的65%以上，「我會特別關注」。



即甲保險公司海外投資獲准並達到45%的上限後，其投資國際板債券只剩可運用資金的20%；若乙保險公司海外投資上限只獲准35%的額度，則國際板債券的投資額度則有30%。



顧立雄表示，外幣保單的匯率風險，不是由公司承擔，而是由客戶承擔，因此，扣除外幣保單後，目前國內保險公司海外投資部位加計國際板債券後，沒有一家已達可運用資金的65%水位。



顧立雄進一步指出，針對海外投資加計國際板債券的占比接近65%，甚至超過者，會要求業者加強做壓力測試，若未能通過壓力測試者，將要求業者提出改善計畫，改善計畫有可能是處置風險較高的部分。



根據金管會統計，截至107年2月底，5家保險公司合計海外投資、國際板債券以及外幣保單的金額超過可運用資金的65%；扣除外幣保單後，海外投資及國際板債券占比超過50%的有7家，超過60%者僅1家，但不到65%。（編輯：林孟汝）1070419