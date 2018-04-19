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公司法欲刪法人董事 學者：早就該廢除

發稿時間：2018/04/19 19:13

最新更新：2018/04/19 19:13

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）立法院經委會今天召開公司法修法公聽會，與會專家學者多表示，大多數的國家都沒有法人董事，且對公司治理有非常不良的影響，也未吸引更多外資，「早就該廢除了」。

受邀出席的經濟部商業司司長李鎂表示，目前使用到法人董事的公司數有2萬7000家，政府則有31家，針對這一條條文，經濟部開過大型公聽會討論，討論的結果，各界尤其工商界普遍認為茲事體大，建議維持現行條文，經濟部長沈榮津上午也說傾向維持現行條文。

立法院經濟委員會今天下午召開「公司法修正草案」公聽會，與會專家學者多聚焦在刪除法人董事、過半股東可自行召開臨時股東會等相關內容，且有不少學者專家，支持刪除公司法第27條法人董事條款。

台灣史上最高層級的吹哨人、永豐金前財務長暨銀行總經理張晉源表示，廢除法人董事，會影響投資意願嗎？檢視了包括世界最大經濟體的美國、台商喜歡投資的中國、資本主義的發源地英國，加上香港、新加坡、日本、韓國都沒有法人董事的設計，顯然法人董事沒有讓台灣的經濟進步。

他指出，法人股東代表人得當選董事或監察人，股東選出來法人代表人董事是自然人，卻被沒有當選的法人股東隨時改派是很不合理的事情，讓沒有當選的法人同時控制好幾個代表人，就像是法人「長了好幾個頭、戴了好幾頂帽子」，應該稱為「法怪」而非法人。

東吳大學法學院副教授洪令家也說，大多數的國家都沒有法人董事，唯獨台灣這麼特別，有法人董事卻沒有吸引全世界的投資進來，一旦去除法人董事台灣的公司就會倒？不相信會發生這樣的事。

創拓國際法律事務所執行董事司徒嘉恒更直言，法人董事早就該廢除了，這是台灣獨有的制度，這制度對公司治理有非常不良的影響，理由是因為這可以允許指派代表人的股東，可以繞過股東會的民主程序，去任意的抽換。

此外，這次公司法修法，行政院所提出的版本明定，「持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會」，有立委憂心恐會出現「假外資、真陸資」買光台灣公司，引發國安疑慮。

但台灣併購與私募股權協會副理事長駱秉寬在公聽會中表示，台灣公司被外資拿走，這是多慮了，不會發生的，如果真的發生，若是對這公司有利，也不能反對；且外資是一群的外資，單獨外資是無法擁有50%的股份，像台積電市值新台幣6兆，如果要持股過半，起碼要準備3兆，這可能發生嗎？（編輯：林孟汝）1070419

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