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大立光林恩舟：努力打入韓手機品牌

發稿時間：2018/04/19 19:47

最新更新：2018/04/19 20:37

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華為19日舉行P20 Pro系列登台記者會，除了有藝人隋棠領銜的時尚秀外，也再度邀請台灣供應鏈代表，其中大立光董事長林恩舟（右2）、華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海（中）站台。中央社記者江明晏攝 107年4月19日華為19日舉行P20 Pro系列登台記者會，除了有藝人隋棠領銜的時尚秀外，也再度邀請台灣供應鏈代表，其中大立光董事長林恩舟（右2）、華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海（中）站台。中央社記者江明晏攝 107年4月19日

（中央社記者江明晏台北19日電）大立光董事長林恩舟今天表示，來自中國大陸手機廠商占比營收有在提升，且努力打入韓國手機品牌，至於今年是否有機會？他回應，「持續努力」。

華為今天在台發表P20 Pro系列，台灣供應鏈等重量級代表，包括林恩舟等人繼去年發表會之後再度站台，展現對華為合作關係的重視。

華為P20 Pro搭載徠卡認證3鏡頭，有800萬畫素3倍望遠鏡頭、4000萬畫素彩色和2000萬畫素黑白鏡頭組成。針對手機鏡頭趨勢，林恩舟會後受訪表示，「各家都想做出差異化，不見得會朝向華為3鏡頭模式發展」，他認為，今年新機趨勢是多鏡頭，也同意華為P20已經「做到2020年」，蠻值得使用的。

面對中國大陸競爭對手追趕，林恩舟說，技術大家都會進步，我們也要跑得更快，做好自己工作，他坦言，「不可能沒有競爭，除了特許行業之外，公司從1980年至今都是在競爭」。

大立光第1季營收新台幣88.77億元，比去年第4季和去年同期衰退44.8%和17.9%。大立光首季毛利率66.33%，比去年第4季和去年同期分別減少8.35個百分點和4.61個百分點，為2016年第1季以來，近8季新低。林恩舟回應，「營業額比較少，毛利率自然受影響，今年有些廠商沒有賣得很好」。

美中貿易戰疑雲持續籠罩，會不會擔心美國對中國大陸手機下禁令？林恩舟回應，要從市場總需求考量，「這邊下來，這邊會成長，不買這支手機，也會買其他手機」，但他也說，「這個問題太複雜了，持續關注」。(編輯：陳永昌)1070419

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