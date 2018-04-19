中油認列澳洲礦區資產減損逾115億元

（中央社記者林孟汝台北19日電）中油公司今天公告，依據國際會計準則第36號規定，將認列澳洲Ichthys及Preludes礦區資產減損，損失新台幣115億3249萬元。



為提升能源自給實力，中油積極進行國外探勘合作，截至今年4月，中油在全球6個國家、計13處礦區合作探採，包括澳大利亞Prelude及Ichthys礦區、厄瓜多16及17號礦區、尼日Agadem礦區、美國、印尼山加山加礦區及查德礦區。



中油公司今天公告提列減損的金額，為依照澳洲地區查核簽證會計師及總公司查核簽證會計師共同研議設計的減損模型及假設參數計算，最重要影響計算結果因素為預計油價、產量、估計成本、折現率等。依模型計算出的結果，應分別認列澳洲Ichthys礦區44億2075萬元及澳洲Preludes礦區71億1173萬元。



中油發言人畢淑蒨今晚受訪表示，近年國際油價波動，102年取得澳洲礦區時油價每桶約80至90美元間，目前每桶約70美元，因此公司依國際會計準則第36號「資產減損」規定，認列海外礦區資產減損損失。



她說，認列資產減損雖減少106年度的稅前盈餘，但去年公布全年自結獲利504億元已將此部分列入，未來只要國際油價回升，就可以回沖。



受惠國際油價走高挹注，工廠操作穩定，油品、石化產品貢獻收益，中油今年第一季稅前盈餘達116億元，累積虧損降到204億元。（編輯：鄭雪文）1070419