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陸外交部駁川普：簡單比較中美汽車關稅無意義

發稿時間：2018/04/19 20:50

最新更新：2018/04/19 21:05

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中國外交部19日強調，美國汽車業在中國享受巨大紅利，簡單比較兩國整車進口稅率沒有意義。圖為2017年11月5日，美國汽車凱迪拉克在北京發表新車。凱迪拉克目前在中國製造銷售量，已超越美國本土。（中新社提供）中央社 107年4月19日中國外交部19日強調，美國汽車業在中國享受巨大紅利，簡單比較兩國整車進口稅率沒有意義。圖為2017年11月5日，美國汽車凱迪拉克在北京發表新車。凱迪拉克目前在中國製造銷售量，已超越美國本土。（中新社提供）中央社 107年4月19日

（中央社台北19日電）針對美國總統川普指中國出口汽車到美國只課徵2.5%關稅，但美國汽車出口到中國卻要25%的關稅，中國外交部今天強調，美國汽車業在中國享受巨大紅利，簡單比較兩國整車進口稅率沒有意義。

川普已多次批評中國進口汽車關稅過高，他昨天與日本首相安倍晉三會見記者時稱，美國對中國汽車徵收的關稅稅率是2.5%，而中國對美國汽車徵收的關稅稅率是25%。美國在對外貿易中的首要追求是「對等」。

中國外交部今天舉行例行記者會，發言人華春瑩在答復媒體提問時，提出3點反駁：

一、美國對乘用車的進口稅率是2.5%，但是卡車進口稅率是25%。

二、中國25%的稅率是針對進口整車的，零組件只有10%。

三、美國在華銷售的大部分汽車，都是美國汽車公司在中國的分公司生產的。僅通用汽車（General Motors）一家2017年在中國銷售汽車就有400萬輛左右，其旗下凱迪拉克（Cadillac）品牌在華銷售超越美本土市場。應該說美國汽車企業在中國享受了巨大紅利。

另一方面，美國2017年對華汽車整車出口28萬多輛，而中國同年對美整車出口僅5.3萬輛。

華春瑩強調，簡單比較中美兩國整車進口稅率沒有意義。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070419

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