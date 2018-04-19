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4G南海離島也能飆 詹婷怡讚中華電信

發稿時間：2018/04/19 20:57

最新更新：2018/04/19 21:43

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國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡（左2）率隊，由中華電信總經理謝繼茂（右3）及相關主管陪同下，親臨遠距高雄450里的東沙島，視察由中華電信建設的4G和3G基地台等電信設施。圖左1為東沙島指揮官廖德聖、右2為海巡署處長王永萍、右1海巡署南部少將局長滕永俊。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真　107年4月19日國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡（左2）率隊，由中華電信總經理謝繼茂（右3）及相關主管陪同下，親臨遠距高雄450里的東沙島，視察由中華電信建設的4G和3G基地台等電信設施。圖左1為東沙島指揮官廖德聖、右2為海巡署處長王永萍、右1海巡署南部少將局長滕永俊。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真　107年4月19日

（中央社記者江明晏台北19日電）中華電信花費巨資投入南海離島4G及3G建設。NCC主委詹婷怡今天率領主管到東沙島視察，肯定中華電長期不惜巨資、不計盈虧深入國境南疆建設通信網路，造福偏遠的離島軍民。

中華電信為普及南海離島通信網路建設，民國102年為東沙島、南沙太平島投入逾新台幣700萬元建設2G服務，106年再加碼3000萬元，提供4G及3G服務，每年還需再支出1300萬元維持費用。

國家通訊傳播委員會(NCC)主委詹婷怡今天率領主管，在中華電信總經理謝繼茂及相關主管陪同下，親臨遠距高雄450公里的東沙島，實地視察島上由中華電信建設的4G和3G基地台等電信設施，並了解駐島人員使用電信服務的情況。

謝繼茂表示，中華電信延伸4G及3G行動通信服務至台灣「南海屏障」東沙島及「南疆鎖鑰」南沙太平島，也是唯一於該兩島提供通訊服務的業者。

建置的基地台通信範圍涵蓋兩島鄰近海域，可提供巡防船隻、海上作業漁船、行經附近海域船舶聯絡及人道救援緊急通信服務用。

除此之外，中華電也深入其他偏遠地區及離島如烏坵、彭佳嶼、綠島、蘭嶼等建置電信網路，提供全台信號涵蓋，讓偏遠民眾同享行動通信服務。(編輯：陳永昌)1070419

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