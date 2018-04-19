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印度現金短缺問題 政府稱可立即解決

發稿時間：2018/04/19 23:08

最新更新：2018/04/19 23:08

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（中央社記者康世人新德里19日專電）印度多地傳出自動提款機欠缺現金後，印度財政部消息人士今天說，印度全國86%的自動提款機都已能正常提領現金，印度國家銀行董事長庫瑪更說，問題明天就能解決。

印度國際亞洲新聞社（ANI）引述印度財政部匿名人士指出，全印度現在有86%的自動提款機正常運作，可正常供應現金。

這名人士說，在旁遮普省（Punjab）、哈雅納省（Haryana）、查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、東北各省、奧里薩省（Odisha)和坦米爾那都省（Tamil Nadu）的自動提款機，更有超過90%能正常供應現金。

上述人士表示，有66%自動提款機可正常提領現金的比哈省（Bihar），中央政府還額外借出100億盧比（新台幣近50億元）給比哈省以解決現金荒問題。

此外，泰倫加納省（Telangana）已有77%的自動提款機可正常供應現金，安德拉省（Andhra Pradesh）的比例也達到70%。

「今日印度」（India Today）則報導，印度國家銀行（SBI）董事長庫瑪（Rajnish Kuma）今天說，政府正把貨幣運往貨幣出現短缺的省分和地區，預計今晚抵達，因此自動提款機提不到現金的問題將在明天可以解決。

印度多地17日傳出貨幣緊縮，民眾在自動提款機提不到現金，印度財政部回應指稱，安德拉省、泰倫加納省、卡納塔卡省（Karnataka）、馬德雅省（Madhya Pradesh）和比哈省等一些地區4月前13天出現貨幣需求異常激增現象，貨幣需求增加4500億盧比（新台幣近2250億元）。

印度儲備銀行表示，印度貨幣儲備是足夠的，但作為預防措施，4台印鈔機已增加印鈔量。（編輯：高照芬）1070419

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