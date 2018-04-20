台積電ADR重挫 台股力守10900

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股收黑，台積電ADR重挫5.7%。台股今天收週線。法人表示，台積電ADR和蘋果股價下挫，台股大盤力守短期均線和10900點。



美股收黑，新公布企業財報多空雜陳，加上美國公債殖利率走高，再度引發市場憂慮利率將調升。台積電第2季展望不如預期，拖累蘋果股價下挫超過2%。



道瓊工業指數終場下跌83.18點，或0.34%，收在24664.89點。標準普爾500指數下跌15.51點，或0.57%，收在2693.13點；那斯達克指數下跌57.18點，或0.78%，收在7238.06點。



台股19日攻克10900點大關，並站回所有均線之上，加權股價指數終場上漲123.33點，漲幅1.14%，收在10971.22點，成交值新台幣1530.42億元，呈現價量俱揚格局，三大法人同步買超，合計買超78.61億元。



法人表示，台積電第2季展望不如市場預期，台積電ADR和蘋果股價下挫，短線台股電子族群和蘋概股可能拉回修正，大盤力守短期均線和10900點。



台積電美國存託憑證（ADR）收在39.53美元，重挫5.7%。蘋果股價收在172.8美元，下跌2.8%。



台積電19日舉辦法說會，受智慧手機市場需求疲弱，與挖礦需求不確定影響，台積電調降今年營運目標，預估美元營收將成長約10%，低於原預期的成長10%至15%。



台積電估第2季美元營收將約78億至79億美元，季減7%至8%，毛利率滑落到47%至49%，營業利益率約35%至37%。(編輯：趙蔚蘭)1070420