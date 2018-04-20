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貿易戰當頭 紐時：全球經濟危機四伏

發稿時間：2018/04/20 08:58

最新更新：2018/04/20 08:58

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）全球經濟雖呈現一片榮景，各國財經官員卻憂心忡忡。紐約時報指出，除了貿易戰令人憂慮，全球金融失衡也值得關注，多國債台高築、利率偏低，恐難以應對經濟衰退。

當前全球幾乎每個主要地區經濟都強勁成長，呈現10年來難得一見的榮景，但本週齊聚華府參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）春季會議的各國財經高層官員，卻難掩悲觀，接連提出警告。

IMF本週發表最新預測，指今年全球經濟將成長3.9%，表現不俗。IMF首席經濟學家歐布思費爾（Maurice Obstfeld）卻說「好時光持續不了多久」；IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）也形容，全球經濟看似光明，「卻隱然可見烏雲」。

財經高層的保守，與當前洋溢樂觀氣氛的金融市場形成強烈對比。報導指出，若深入觀察全球經濟，就知道官員並非杞人憂天。

世界經濟面臨的首要威脅，當屬隨時可能爆發的貿易戰。美國總統川普雖宣稱貿易戰「很容易打贏」，全球財經高層卻不這麼認為，他們預期川普政府威脅加徵關稅，可能導致多國反擊，打亂企業供應鏈，使全球商貿一蹶不振。

其次，全球財經高層認為，金融失衡與風險接連浮現，恐使全球經濟陷入衰退，或使不景氣更嚴重。

多年來，德國、日本和中國等國享有經常帳順差，意味這些國家實際上向世界其他地區輸出資本；美國、英國等國則長期面對經常帳逆差。這種型態間接造成2008年全球金融海嘯、2010年歐元區危機，IMF預估，全球金融失衡將在未來兩年持續惡化。

過去一段期間，全球經濟穩定且繁榮，但一些主要經濟體沒有把握機會償還債務，還反其道而行，美國公共債務不斷增加，中國民間債務也居高不下。一旦經濟衰退，政府以增加公共開支因應的空間恐將縮小。

此外，全球金融海嘯爆發10年後，已開發國家的政策利率仍普遍偏低。美國目前基準利率為1.5%至1.75%，遠低於上一波經濟衰退前的5.25%；歐元區甚至還未脫離零利率政策。

報導指出，若景氣真的變差，這些國家的央行和財政部門恐怕沒有多少彈藥抵抗經濟衰退。（編輯：屈享平）1070420

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