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國泰金調查：近46%民眾支持央行升息

發稿時間：2018/04/20 09:17

最新更新：2018/04/20 09:17

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）根據國泰金控調查，由於今年台灣可能出現實質負利率，有45.9%的民眾支持在目前的通膨與景氣展望下，台灣央行可以加速升息腳步。

國泰金表示，美國聯邦準備理事會（FED）3月持續維持升息步調，台灣主計總處最新預估2018年的經濟成長率（GDP）2.42%，通貨膨脹率1.21%，在台灣銀行一年期定期存款固定利率落在1.035%下，表示台灣今年可能出現實質負利率。

在台灣今年可能出現實質負利率的狀況下，國泰金調查顯示，民眾最想投資及持有的資產是台股與台股基金，占30.5%，其次分別是新台幣存款的21.4%及黃金的20.1%，顯示民眾的避險意識仍相當高。

國泰金今天發布最新國民經濟信心調查，雖然最新景氣燈號回到綠燈，3月採購經理人指數（PMI）也反彈至近一年高點，但4月民眾景氣現況樂觀指數連兩個月下降，至-16.8，展望樂觀指數也續跌至-20.8，均處在近一年的低點，且趨勢值持續下滑。

此外，民眾就業展望與薪資上漲預期指數也明顯回弱，分別來到-28.5及0.5的水準，顯示民眾對於景氣與勞動市場看法均轉趨保守，所幸民眾消費意願並未受到信心面明顯衝擊，其中大額消費意願指數逆勢彈升至3.9，耐久財消費意願也呈現穩定態勢。

調查結果顯示，民眾認為2018年經濟成長率有機會超越2%的比率跌至70.2%，平均經濟成長率的預期值仍有2.16%，較3月調查結果略低，通膨上漲感受指數及上漲預期指數均較3月小降，有87.7%的民眾認為今年通貨膨脹率會超過1.1%，平均預期值1.30%，高於主計總處的預估值1.21%。

此外，由於調查期間全球股市受美中貿易爭端影響出現大幅震盪，雖然美股第1季獲利展望仍偏樂觀，但是台股展望相對平淡且位處相對高檔，加上民眾投資意願受經濟信心衝擊，4月民眾股市樂觀指數再下跌至-19.4，風險偏好指數也連續3個月下滑至-4.2，均處在近半年以來的低點。（編輯：蘇志宗）1070420

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