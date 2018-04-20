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電信業加溫內容產業 樂當影視新創搖籃

發稿時間：2018/04/20 09:23

最新更新：2018/04/20 09:23

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（中央社記者江明晏台北20日電）電信業樂當影視新創搖籃，中華電信2016年「MOD微電影創作大賽」百萬首獎的「冥王星圖」入選「亞特蘭大電影節」影片；台灣大哥大成功媒合myfone行創獎參賽者劉庭佐發片出道。

中華電信「MOD微電影創作大賽」2016年百萬首獎「冥王星圖」再傳捷報，新瑞導演李妟如執導的「冥王星圖」，入圍第42屆美國亞特蘭大影展選片，將於今年4月22日與其他6部講述世界各地女性故事的短片，在NOBODY'S WOMEN（只屬於自己的女人們）單元一起放映。「冥王星圖」由金鐘、金馬常勝軍，港台演員張嘉年(太保)、「劇場女神」謝盈萱及連續3年獲頒台藝大金獅獎最佳女主角的劇場演員王安琪等聯手演出。

另一項有趣的亮點，是影片中有一段解說冥王星的種種傳說和異相的星座廣播，則是請到星座專家唐綺陽（唐立淇）進行幕後配音與旁白，作品中呈現創作者壯闊的企圖，成功利用在太陽系內除名的冥王星來詮釋角色內心的焦慮。

MOD表示，評選時發現，「冥王星圖」每個環節都讓觀者十分投入，無論在製作面，演員表演，編劇，表演手法，以及創作企圖都令人印象深刻。

中華電信表示，「MOD微電影創作大賽」致力培植新生代影視創作人才，支持微電影創作者，連續5年投入資源、獎金及作品曝光平台舉辦微電影創作大賽，鼓勵青年學生為數位影音創作注入新血，參賽件數、創作獎金高居國內同類型賽事之冠，鼓勵台灣電影新星成長茁壯，提升整體影視產業競爭力。

中華電信「MOD微電影創作大賽」將於5月起徵件，首獎可獲最高新台幣100萬元獎金，還有機會獲得中華電信合作獎100萬、愛爾達劇本合作獎80萬、4K影片特別獎20萬，參賽者最高有機會獨得300萬元獎金。

台灣大哥大「myfone行動創作獎」今年邁向第12年，今年以「跨」為競賽主軸展開徵件，過去11年來，合計徵件訊息30萬3542則、歌曲鈴聲5661首、微電影1616部、貼圖3664件等，總徵件數為31萬4483件，堪稱國內最大全民創作平台。

其中，「微電影組」徵件作品長度限3至5分鐘，首獎獎金100萬元。

台灣大哥大基金會董事長張善政日前分享表示，「myfone行動創作獎」是除提供參賽獎金，更提供後續媒合專業的影視音發展機會，去年歌曲組獲獎者黃霆睿發行數位單曲，MV上架Youtube10天即破100萬點擊率，更登上小巨蛋舞台表演；同期另一位參賽者劉庭佐，在台灣大媒合下正式和福茂唱片簽約，即將正式發片出道。(編輯：趙蔚蘭)1070420

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