台積電重挫逾6% 台股回防半年線

美股收黑，台積電ADR和蘋果股價下挫，台股20日受累早盤重挫逾190點。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股收黑，台積電ADR和蘋果股價下挫，台股受累早盤重挫逾190點，失守短期均線和半年線10792點。蘋果概念股三巨頭台積電、大立光和鴻海等重要權值股紛紛走跌，



台積電法人說明會第2季展望不如市場預期，也調降今年營運目標，台積電美國存託憑證（ADR）重挫5.7%，收在39.53美元。台積電ADR下挫，也影響蘋果股價表現，蘋果收在172.8美元，下跌2.8%。



台積電ADR和蘋果股價下挫，台股蘋概股三巨頭也跟著受累。台積電早盤最低來到228元，大跌6.7%，股王大立光早盤來到3405元，跌2.4%；鴻海早盤來到83.5元，跌1.76%。



主要電子股也紛紛臉綠，聯發科早盤來到353元，跌2%；可成來到362元，跌2.4%。



台股早盤因此下挫逾190點，到9點04分，加權股價指數來到10780點，下跌190點，跌幅1.7%，成交量新台幣146億元。大盤摜破5日均線10872點、10日均線10907點、月線10899點、季線10908點，也失守半年線約10792點。（編輯：張良知）1070420