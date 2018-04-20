鎳價三溫暖 不鏽鋼股價昨大漲今量縮震盪

（中央社記者韋樞台北20日電）貴金屬市場一日多變，19日傳美國經濟制裁俄羅斯，市場擔心貴金屬供給不順而大漲，今天又因出現緩解而下跌，期鎳19日大漲7.5%、今天跌1.3%，台股不鏽鋼族群今天量縮震盪小漲。



貴金屬價格跟隨局勢多變，19日才傳出市場擔心盛產各式金屬原料的俄羅斯進一步受制裁，倫敦金屬交易所（LME）最新3個月後交割期鋁價格大漲5.5%，每噸報2537美元，鋁價觸及6年高點。



倫敦鎳價飆升7.5%，每噸報1萬5275美元，盤中大漲12%至1萬5875美元，為2014年12月以來最高。



但今早市場揣測俄羅斯政府可能幫助遭美制裁的俄鋁公司，從而緩解供應疑慮。相關貴金屬應聲下跌，3個月後交割期鋁價格下挫2%，每噸報2485美元（每磅3.41美元）；鎳價在倫敦市場下跌1.3%，每噸報15075美元，其他金屬都下跌。



台股鋼鐵股19日量價齊漲，漲幅亮眼，今天開低走高翻紅在平盤位置震盪，不鏽鋼族群量縮震盪小漲，走美國通路的大成鋼今天股價開低黑翻紅，大致在平盤33.2元震盪，成交量快速攻上萬餘張。



下游的彰源股價仍開高走高，盤中最高16.8元，漲幅2.75%，為月餘以來新高價，成交量近2000張；允強在平盤上小幅震盪，盤中最高27.15元，漲幅1.12%，成交量近千張。



不鏽鋼上游原料端的大廠燁聯、唐榮近月內外銷盤價呈現平高盤，今天盤中成交清淡，唐榮小漲1%，股價44.95元；燁聯小漲0.43%，股價6.94元。（編輯：林沂鋒）1070420