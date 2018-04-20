台積電降今年目標 外資評等9買2中立

（中央社記者吳家豪台北20日電）晶圓代工廠台積電調降今年成長目標，11家外資出具研究報告，其中9家投資評等維持買進、加碼或優於大盤，2家重申中立評等，目標價最高290元、最低243元。



美系外資維持台積電「買進」評等與目標價290元，看好台積電在7奈米智慧型手機系統單晶片及數據機市占將提升，加上可程式邏輯閘陣列（FPGA）挹注，可望帶動2018年、2019年營收成長10%以上，但下修台積電2018年、2019年、2020年每股盈餘預估值6.1%、5.7%、6.4%至14.42元、17.57元、19.2元。



另一家美系外資推估，台積電今年第一季與蘋果相關營收季減約30%，第二季恐季減約50%，2018年全年營收成長目標調降則是因為上半年iPhone出貨偏弱、更保守看待下半年新款iPhone備貨，但台積電仍樂觀看待高效能運算未來數年將強勁成長，因此美系外資維持台積電「加碼」評等與目標價285元。



維持台積電「買進」評等與目標價280元的美系外資觀察，加密貨幣價格仍高於礦工現金成本，樂觀看待今年第二季加密貨幣挖礦的晶圓需求；考量台積電第二季展望不如預期、今年營收成長率目標調降、新台幣升值、今年資本支出增加等因素，將台積電2018年、2019年、2020年每股盈餘預估值分別下修3.4%、3.3%、3.2%至14.2元、16.3元、18元。



日系外資表示，台積電今年第二季展望偏弱，主要受到iPhone需求放緩的影響，因此目標價從275元調降到270元，但重申「優於大盤」評等，原因是近期營運雜音不影響人工智慧將帶動台積電進入新一波獲利週期的看法，建議投資人可趁台積電第二季股價弱勢時逢低布局。



另有歐系外資重申「買進」評等，目標價從310元砍到280元；另一家歐系外資維持「優於大盤」評等與目標價275元；美系外資維持「買進」評等，目標價從285元下修到270元；亞系外資重申「買進」評等，目標價從280元調降到265元；還有歐系外資維持「買進」評等，目標價從266元降到265元。



維持台積電「中立」評等和目標價244元的美系外資表示，台積電上調2018年資本支出，可解讀為長期前景看好，也可能暗示生產力惡化，因此採取中立看法，靜待與長期成長題材例如人工智慧、5G、車用、物聯網驅動的買點浮現。



保守看待台積電的日系外資維持「中立」評等，目標價從253元下修到243元，認為台積電獲利主要來自加密貨幣挖礦晶片，但需求難維持穩定，將台積電2018年、2019年每股盈餘預估值分別下修6%、7%至13.63元、15.33元。（編輯：張均懋）1070420