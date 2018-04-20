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台灣工業產品輸尼加拉瓜關稅調降 22日生效

發稿時間：2018/04/20 10:39

最新更新：2018/04/20 10:39

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（中央社記者廖禹揚台北20日電）台尼（尼加拉瓜）自由貿易協定（FTA）自由貿易委員會議去年底協定調降台灣工業產品輸尼關稅，經濟部國際貿易局今天表示，將在4月22日生效，估一年可省約171.6萬元關稅。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，去年底與尼加拉瓜談定調降台灣工業產品輸尼關稅，雙方已以異地換文方式簽署這項（第7號）決議文，並分別於今年1月27日及3月23日相互通知對方完成國內必要程序，將於4月22日起生效。

經濟部國際貿易局長楊珍妮與尼加拉瓜工商部外貿司長馬蒂內茲（Cristian Martinez）去年11月2日共同主持第2屆台尼自由貿易協定（FTA）自由貿易委員會議，會後以異地換文方式簽署第6號及第7號決議文，在第7號決議文中，尼方同意將台灣輸尼印刷紙標籤、橡（塑）膠鞋及其他金屬家具等3項工業產品，由原先15%立即降至零關稅。

貿易局表示，根據台灣海關統計，台灣去年出口前述3項產品至尼加拉瓜金額為38萬1454美元（約新台幣1144萬元），決議文生效後，台商可減免約5萬7218美元（約新台幣171.6萬元）關稅，增加台灣產品出口競爭力。

貿易局指出，尼加拉瓜今年4月12日決議將6月16日台尼FTA簽署日訂為「台尼友誼日」，顯見尼國政府對台尼FTA的重視。而台尼FTA自民國97年1月1日生效迄今逾10年，雙邊貿易額從96年5197萬美元（約新台幣15.5億元）增加至106年1億4671萬美元（約新台幣44億元），大幅成長182%，台灣已成為尼國全球第7大及亞洲第1大出口市場。（編輯：蘇志宗）1070420

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