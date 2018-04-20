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全球5G搶商轉 業者：搶快絕非重點

發稿時間：2018/04/20 10:59

最新更新：2018/04/20 10:59

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（中央社記者江明晏台北20日電）全球各國展開5G商用時程較勁，但電信業者認為，5G搶快絕非產業發展重點，中華電信執行副總經理林國豐預期，5G依賴4G提供全面涵蓋的時間還會很長；台灣之星總經理賴弦五預估5G到2021年才比較有生態圈成形。

台灣通訊學會今天舉辦「電信與媒體如何為消費者創造美好的未來研討會」，邀請5大電信業針對「2018世界行動通訊大會（MWC）重要議題」討論，業者分享焦點聚焦5G未來應用。

2018年平昌冬季奧運期間，南韓電信商KT攜手三星、英特爾（Intel）展示全球第一個5G實際應用；迎接2020年東京奧運，日本也展開一系列5G布建措施；美國和中國大陸在5G上的競賽，更是不容其他對手超前。

全球各國展開5G商用時程較勁，林國豐今天在論壇上表示，3G時代第一個開台的是日本Docomo，全球4G第一個開台是在瑞典，「但誰記得？」，意即5G商轉是否能搶快，絕非產業發展重點。

賴弦五指出，預估5G到2021年才比較有生態圈成形，除了晶片技術發展外，終端設備可能還不夠便宜。

林國豐說，5G實例的展示越來越多，但商業模式還在探索，發展動能尚不明顯，目前5G網路建設推動力來自競爭，國與國、業者與業者的競爭。預期5G依賴4G提供全面涵蓋的時間會很長，且共同建構跨域跨業生態鏈是5G、物聯網的關鍵。

賴弦五指出，5G時代，有些觀念要重新思考，第一，5G重要的發展基礎就是「大頻寬」，希望政府能一次性釋出乾淨頻譜；且希望頻率使用費改為徵收頻率管理成本，台灣產業不能光從競爭角度，要有競爭，也要有合作，包括基站共構、彈性頻譜共享。

NCC國家通訊傳播委員郭文忠回應，目前正在研議頻譜釋出規劃，會考慮在高頻段的頻率使用費更多一點折扣，認為5G的關鍵在於應用，不只是頻寬加大而已。觀察AI目前發展更快速，自駕車、智慧助理也都需要AI。（編輯：蘇志宗）1070420

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