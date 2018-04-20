油價下週估漲4至5角 再創40個月新高

依中油浮動油價機制估算，23日凌晨零時起，國內汽油每公升估漲0.4元，柴油漲0.5元。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北20日電）國際油價漲跌互見，市場關注主要產油國在沙烏地阿拉伯的會議。依中油浮動油價機制估算，23日凌晨零時起，國內汽油每公升估漲0.4元，柴油漲0.5元，繼上週後再創40個月來新高。



若以此幅度估算，各式汽、柴油調整後的零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.7元。實際油價則待中油22日中午公布。



以95無鉛汽油為例，每公升零售價將漲破29元關卡，直逼2014年12月1日的29.6元的高點。



受到美國上週的原油庫存較預期減少，在18日推升國際油價創2014年底以來新高。



不過，世界石油期貨價格19日原本延續18日漲勢，來到將近3年半的高點，但終場漲跌互見，主因市場觀望主要產油國將在沙烏地阿拉伯舉行的會議。



中油指出，由於受到中東地緣政治動盪再起疑慮影響，加上俄羅斯不排除和石油輸出國家組織（OPEC）進行無限期減產合作，導致國際油價上漲。



根據中油7D3B原油指標，至19日止，每桶來到70.21美元，較上週均價68.41美元上漲1.8美元；新台幣兌美元匯率為29.373。(編輯：趙蔚蘭)1070420