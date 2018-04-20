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高通併恩智浦案在陸卡關 併購案推遲

發稿時間：2018/04/20 11:22

最新更新：2018/04/20 11:22

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）美國行動電話晶片製造巨擘高通（Qualcomm）今天表示，公司和荷蘭對手恩智浦半導體公司（NXP）推遲原定併購期限，以等待中國監管機構批准通過。

法新社報導，高通在新聞稿中表示，雙方在中國商務部要求下，重新申報併購案。高通表示，公司和恩智浦已同意延後期限3個月至7月25日。

彭博報導，屆時如未能獲中國監管機關批准通過，高通將依約定支付恩智浦解約金20億美元（約新台幣591億元），放棄這宗規模超過400億美元併購案。這起併購案已等待批准近18個月。

中國商務部今天表示，這起併購案對科技產業將帶來深遠影響，可能對市場造成不利衝擊。商務部發言人高峰表示，當局已與高通就如何降低交易產生的負面衝擊進行磋商，對高通提出的救濟措施方案，調查機關進行的市場測試初步認為，方案難以解決相關市場競爭問題。

高通今年初加碼恩智浦併購金額至大約430億美元（約新台幣1兆2712億元），同時對抗當時總部設新加坡博通（Broadcom）的惡意併購。

在美國總統川普以國家安全為由擋下後，博通3月放棄併購高通。

根據高通，恩智浦併購案需取得全球9個政府監管機關通過，目前已獲其中8個通過，只剩下中國這一關。

恩智浦過去是荷蘭電子巨擘飛利浦（Philips）旗下一個部門，2006年脫離成立公司。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070420

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