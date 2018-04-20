生展：Q2缺料化解 營運可望優於Q1

（中央社記者韓婷婷台北20日電）生展第1季受到缺料影響，營運不如預期，展望第2季，生展發言人吳介尊表示，第2季缺料影響比較不顯著，隨著產業動能推升，整體營運預料將明顯優於第1季。



吳介尊表示，缺料問題已部分解決，主要是備貨需要一點時間，但整體而言，原料缺料問題第2季影響相較第1季已較不顯著，將回歸較正常軌道，第2季整體營運較明顯優於第1季。



從過去營運軌跡觀察，第2季及第3季一向是生展的旺季，今年預計仍維持往例，生展對今年成長動能維持樂觀看法；其中，保健產品依舊是成長主要動能。法人預期生展2018 年保健食品成長來自日本Costco、雲南白藥與馬來西亞藥妝通路。



吳介尊表示，去年布局的海外市場已初步見到成果，今年海外市場可望持續成長，將逐步拉大海外市場占比，今年目標希望從去年的20%朝向30%邁進。



生展在海外市場的拓展中，東協市場以馬來西亞發展最快，新加坡也開始有小小挹注，目前也全力瞄準清真商機。此外，在台灣結盟Weider打造的成功模式，將複製海外，今年有機會開始進軍日本及中國大陸市場，目前已透過經銷商或搭配原Costco體系洽商合作，最快第2、3季開始出貨。



生展去年營收新台幣9.56億元，年成長率高達24.2%，EPS 7.08元，擬配發股利2元，現金和股票各1元。今年第1季營收為1.93億元，年減5.81%。（編輯：蘇志宗）1070420