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陸對美高粱祭重稅 美高粱貨船突調頭

發稿時間：2018/04/20 12:01

最新更新：2018/04/20 12:01

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（中央社芝加哥19日綜合外電報導）中國大陸對進口美國高粱加收反傾銷保證金後，數艘裝載高粱自美國開往大陸的貨船變更航向，暫不知轉往何方。大陸對美國高粱加收保證金，恐使進口商虧本。

路透社報導，高粱可供畜牧飼料，在美中兩大經濟體的貿易爭端裡僅占一小塊。美中相互威脅，要從鋼材到電子產品的所有貨品課關稅。

已上路至全球三大洋的高粱供應商感受到的供應鏈痛楚，凸顯美中貿易緊張，對全球農業衝擊的速度有多快。全球農業已因供過於求而陷價格低迷的衝擊。

據美國農業部（USDA）聯邦穀物調查局（Federal Grain Inspection Service）出口調查資料，有20艘船共計120萬噸的美國高粱已上路，這批出口高粱價值超過2.16億美元。但據路透社的船運資料顯示，已有至少5艘船在大陸17日宣布對進口美國高粱加收保證金後轉向。

5艘轉向貨船原本全都駛向大陸，它們在由穀物商「嘉吉」（Cargill）、「阿徹丹尼爾斯米德蘭」（Archer Daniels Midland,ADM）在德州灣岸（Texas Gulf Coast）所經營的出口端裝船。出口的高粱臨時被加收高額保證金，恐會造成虧本。

北京正在調查美國進口產品對國內產業的損害，於17日宣布，糧食經銷商需承擔178.6%的保證金。

嘉吉公司在一份今天給路透社的聲明裡證實，他們就是出口商，但婉拒確認船上所裝貨品種類、船運終點站或噸數，也不說明買主。嘉吉公司不願說明為何貨船停止或是否改變航向，僅表示他們不需為可能增加的成本負責。ADM公司則婉拒說明。

目前不清楚這些轉向船隻現要駛往何方。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070420

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