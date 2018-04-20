研調：陸低溫多晶矽面板市占率增至48%

（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構IHS Markit高級分析師郭子驕指出，中國大陸低溫多晶矽（LTPS）面板出貨量的全球市占率快速成長，自2017年初的25%增至2018年初的48%，主要成長來自面板廠天馬。



郭子驕今天在「2018台灣顯示產業研討會」表示，中國排名第1的LTPS面板廠天馬，今年第1季有機會超越日商日本顯示器公司，成為全球最大的LTPS面板供應商。



她說，低溫多晶矽（LTPS）面板現階段主要應用在手機，面臨主動有機發光二極體（AMOLED）面板搶占手機面板市場，LTPS面板廠也將部分產能轉至車用顯示面板市場。



她表示，全球手機品牌除了蘋果、三星，前幾名幾乎都是中國大陸品牌，因此中國大陸的LTPS面板廠對品牌廠商配合度，遠比日、韓廠高。



她預期，第3、4季LTPS面板供給略嫌不足，供給關係比較緊張，因品牌集中採購，5.5代之下的小世代面板產線失去競爭力，LTPS面板目前是5.5代、6.5代線的天下。



她指出，華星光電是中小尺寸面板新進入者，LTPS面板產能利用率並不高。友達因未能掌握手機品牌出海口，所以LTPS面板出貨量成長速度不及天馬。



IHS Markit預估，2018年低溫多晶矽面板全球出貨7.58億片，較2017年成長19%。（編輯：蘇志宗）1070420