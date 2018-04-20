華銀未遭美開罰 顧立雄：有心無心差很多

（中央社記者蔡怡杼台北20日電）華南銀行紐約分行防制洗錢有缺失，未遭美方開罰，金融監督管理委員會主委顧立雄強調，華銀這件事可以證明「有心、無心差很多」，只要用心去把做好，就會受到肯定。



美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，華南銀行紐約分行在遵循美國反洗錢規定上有明顯缺失，已發布「禁制令」（cease and desist order），要求華南銀行60天內遞交改善計畫及相關報告書，但未對華南銀行開罰。



台灣金融服務聯合總會今天舉辦金融業洗錢防制暨打擊資恐誓師大會，對於華南銀行在美違規未遭美方開罰，顧立雄受訪時強調，華銀這件事可以證明「有心、無心差很多」，只要用心去把做好，就會受到肯定，因此，華銀最後沒有被開罰，須在兩個月內提出缺失改善計畫。



而華銀雖未遭美方開罰，但華銀董事長吳當傑也透露，華銀在防制洗錢及打擊資恐上不計成本，投入相當高的成本。



媒體提問，吳當傑的說法是否意味國銀若要申設海外分行，就要付出昂貴的代價？顧立雄說，法遵成本高的問題不只出現在國外，國內也有很多金融業者跟金管會抱怨在防制洗錢上的付出很高。



同時，顧立雄也強調，防制洗錢是國際趨勢，對防制洗錢的強化，不只是為了今年底的亞太防制洗錢組織（APG）的相互評鑑，且我國金融業者到海外去，在海外金融監理單位的要求下，做好防制洗錢也是必然的。



除華南銀行有防制洗錢缺失外，兆豐銀行因美國地區分行未落實防制洗錢，於2016年8月先遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰新台幣57億元，之後今年1月，再遭美國聯準會開罰8.6億元。（編輯：林沂鋒）1070420