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台中重大建設完工元年 4大區房市看俏

發稿時間：2018/04/20 14:03

最新更新：2018/04/20 14:03

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（中央社記者韋樞台北20日電）台中市今年有多項重大建設將完工，包括台中捷運綠線年底完工試營運，捷運紅線下半年啟用。房仲發現，建設、人口和房市正向循環，如水湳智慧城週邊房市價量齊揚，交易量年增57%。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍分析，重大投資建設開發，除了帶來豐厚商機外，亦會推升區域房市交易，北屯、西屯、南屯與清水四大區房市榮景可期。

陳金萍說，根據實價登錄資料，2017年水湳智慧城中央公園週邊房價為每坪新台幣19.6萬元，年增幅5.9%，受惠中央公園今年啟用，新興生活機能發展可望成為台中都會區的新地標。

陳金萍表示，水湳經貿園區陸續開發，不僅工商貿易活絡，就業人口自然增加，加上捷運綠線今年底試營運，將有G7、G8站停靠此區，交通更為便捷，生活機能完善吸引民眾購屋，近兩年中央公園週邊房市交易量，從2016年的541戶到2017年941戶，年增57.6%。

永慶不動產台中水湳經貿加盟店店長陳國豊指出，水湳智慧城位於西屯和北屯交界，週邊房市交易多為20年到25年屋齡的中古大樓或透天，首購族首選3房中古大樓，總價約600萬元到800萬元；換屋族則喜歡總價在1000萬元到1500萬元的透天產品。

至於南屯區文心秀泰廣場週邊房價，陳金萍表示，這兩年房價平穩，維持每坪約26.5萬元，對首購族來說負擔較重，2016年交易量260戶，2017年僅254戶，近兩年交易量穩定。

陳金萍強調，台中市除了建設多之外，人口也持續增加到279.2萬人，已成為全台第二大城，建商當然努力推案，房市相當熱絡，待捷運綠線與紅線交通網絡建置完後，預期會循台北市的往例，台中房市將由捷運各站點擴增到線的成長。(編輯：趙蔚蘭)1070420

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