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台股重挫191點半年線失守 週線收黑

發稿時間：2018/04/20 14:03

最新更新：2018/04/20 14:03

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台積電重挫，蘋概股弱勢，台股終場下跌191點，半年線失守，週線收黑。法人表示，台股須觀察第2季電子股表現，以及中國大陸是否因美國對中興通訊禁令出手反擊。

受到台積電重挫逾6%影響，台股盤中一度重跌200點，失守短中期均線及半年線10792點。台股加權股價指數終場收在10779.38點，下跌191.84點，跌幅1.75%，成交值新台幣1553.36億元；電子股下挫3.12%，金融股跌0.21%。台股今天收週線，週線下跌186.01點。

台積電法人說明會第2季展望不如市場預期，並調降今年營運目標，台積電美國存託憑證（ADR）重挫5.7%，影響蘋果股價也下挫2.8%，台股蘋概股三巨頭失神。

台積電終場收在229元，下跌6.34%；鴻海終場收在84元，跌1.18%；股王大立光終場收在3420元，下跌2.01%。

其他主要電子股也是一片綠油油，聯發科收在354.5元，跌1.66%；可成收在347.5元，跌6.33%；南亞科終場收在92.7元，跌5.3%。

金控股遊走平盤下，國泰金收在52.5元，小跌0.76%；富邦金收在50.4元，小跌0.4%；中信金收在21.55元，跌0.69%。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電今天重挫是影響台股修正的關鍵，估算台積電若跌1元，影響大盤指數約9點到10點。

儲祥生指出，若排除台積電的因素，台股盤勢相對還好；不過台積電重挫，也反映第2季電子業表現恐乏善可陳，台股後市需留意OTC櫃買指數走勢，以及觀察中國大陸是否會因為美國對於中興通訊祭出禁令做出反擊。（編輯：張良知）1070420

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