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IMF警告貿易緊張升溫 恐波及全球經濟

發稿時間：2018/04/20 14:12

最新更新：2018/04/20 14:12

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）中國與美國貿易摩擦升溫之際，國際貨幣基金（IMF）和世界銀行舉行年會。IMF總裁拉加德今天警告各國政府，避免傷害貿易及投資，因為這兩者是推動全球經濟復甦的主要動力。

IMF和世界銀行（World Bank）年度春季會議今天登場，IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）在會前記者會上說，貿易緊張升溫可能波及全球經濟，削弱信心、抑制投資，並敦促透過對話解決眼前紛爭。

法新社報導，拉加德說：「投資及貿易這兩個關鍵引擎終於出現好轉，我們不想破壞它們。」

IMF在本週最新發布的世界經濟展望報告（World Economic Outlook）中，將貿易緊張列入主要下行風險，除此之外，近期的全球經濟復甦令人振奮。報告中警告，貿易緊張引發的物價上漲將對貧窮人口傷害最大。

報告中表示，貿易量攀升和穩健的投資帶動今、明年經濟成長至3.9%。

中美近期互設貿易壁壘，拉加德說，基於全球供應鏈環環相扣的本質，貿易糾紛造成的損害會威脅到中美以外的國家。

IMF成員國財經官員本週將於華府的會議上討論貿易爭端，議程持續到21日。（譯者：梁元齡/核稿：劉淑琴）1070420

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