宏達電VIVE Focus 推TOYOTA VR賞車

（中央社記者江明晏台北20日電）宏達電今天宣布，VR（虛擬實境）一體機VIVE Focus正式在台進入企業應用VR解決方案市場，攜手TOYOTA推出VR安全模擬體驗，讓顧客在賞車時，不用上路也能感受實際道路駕駛。



HTC VIVE與TOYOTA總代理和泰汽車（台灣）攜手運用VR科技的沉浸感及擬真性，推出TOYOTA VR安全模擬體驗，讓顧客在賞車時，能透過VIVE Focus VR裝置感受實際道路駕駛與安全配備升級。



宏達電說明，這也是宏達電在全球首度於中國地區以外、透過VIVE Focus開啟新商機的成功案例。



HTC台灣區總經理陳柏諭今天表示，將VIVE Focus推廣應用到企業用戶，證明高階VR一體機的應用前景廣闊，可運用於吸引顧客注意、虛擬實境體驗商品和服務、員工訓練或是商品研發等。企業導入VR解決方案是未來的趨勢，這個成功的經驗將可複製、推廣到全世界。



宏達電積極耕耘VR生態圈，致力於將VR引入各大企業之中，在汽車產業已和Volkswagen集團、Audi、BMW、Mercedes、GM、Honda及Jaguar等汽車品牌合作。



TOYOTA總代理和泰汽車（台灣）則是台灣首家採用VIVE Focus應用於VR解決方案的企業，於全台109處TOYOTA展示據點配備VIVE Focus導入「TOYOTA VR安全模擬體驗，打造三大試駕情境，包含國道高速公路、夜間山路以及市區尖峰時段，具備「360度全環景」、「第一人稱視角」以及「模擬台灣道路街景」。（編輯：楊凱翔）1070420