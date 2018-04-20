台灣輻射屋監測標準 原能會：跟國際同步

（中央社記者朱則瑋台北20日電）原能會輻射屋監測挨批水準落後國際15年，原能會今天表示，現行游離輻射防護安全標準跟國際同步，沒有落後，目前也正研擬將最新輻射防護建議報告書內容納入輻防法規。



TVBS報導，原子能委員會的游離輻射防護安全標準不但落後國際15年，甚至健檢服務還停留在5毫西弗的舊標準，原子能委員會今天發布新聞稿澄清，國際輻射防護委員會（ICRP）所發布輻射防護建議報告書，為世界各國制定輻射管制法規重要參考依據，從報告書發布到納入法規歷程需10到15年，台灣現行游離輻射防護安全標準的民眾劑量限度1毫西弗，與世界各國同步，沒有落後情形。



原能會指出，105年開始原能會就規劃辦理輻射年劑量達1至5毫西弗輻射屋居民健康檢查，篩選符合健康檢查資格住戶、調查受檢意願、研訂健康檢查項目、執行健康檢查醫院先期調查評估，與爭取預算編列及修正「放射性污染建築物事件防範及處理辦法」相關規定等，都按規劃進度執行，並預定108年開始辦理檢查。



原能會表示，現階段仍未配合完成輻射偵測的建築物，經過多年努力，已從原先公告2390戶，降至112戶，偵測完成率達96.2%，僅發現約1.2%的建築物有輻射污染，但污染情形輕微並無輻射安全顧慮，後續將針對未完成偵測的建築物，逐戶親訪，並請地方政府協助，讓公權力介入以便盡速完成偵測作業。



原能會指出，世界各國正研議將ICRP的103號最新輻射防護建議報告書納入法規體系，原能會也在進行研議，把內容納入輻防法規，完成下一代法規精進事宜。



原能會9日公布有遭受放射性污染之虞的建築物，分布在台北市、新北市、桃園市，原能會表示，屋主完成輻射偵測並回傳資訊後，原能會會函請建築物所轄地政事務所辦理塗銷註記。（編輯：林興盟）1070420