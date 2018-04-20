台積電下屆董事候選人 張忠謀不在名單

晶圓代工廠台積電20日召開臨時董事會，董事長張忠謀未列入下屆董事的董事候選人。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹20日電）晶圓代工廠台積電今天召開臨時董事會，核准將董事長張忠謀之外的4位現任董事與5位獨立董事列為下屆董事的董事候選人。



張忠謀去年10月宣布退休計畫，將在2018年6月上旬股東會後退休，將不續任下屆董事，也不參與台積電任何經營管理部門工作。



張忠謀當時表示，除他之外的台積電現任董事，都已同意被提名，並於股東會選舉後續任下屆董事，且同意支持台積電採取雙首長平行領導制度，由總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，魏哲家擔任總裁。



台積電今天召開臨時董事會，核准將9位董事被提名人列為下屆董事會的董事候選人，並於6月5日股東常會的董事改選中進行選舉。



台積電下屆董事候選人完全依照先前規劃，張忠謀之外的4位現任董事曾繁城、國家發展委員會主任委員陳美伶、劉德音、魏哲家，與5位現任獨立董事彼得．邦菲（Sir Peter L. Bonfield）、宏碁創辦人施振榮、湯馬斯．延吉布斯（Thomas J. Engibous）、陳國慈、麥克．史賓林特（Michael R. Splinter）全數入列。（編輯：郭萍英）1070420