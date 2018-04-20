僑外投資首季年增翻倍 投審會樂觀看今年

（中央社記者廖禹揚台北20日電）今年第一季核准僑外投資年增逾1倍，創下近10年同期新高，除大案外，風電及電子業受外資青睞，對於今年外資投資成長狀況，經濟部投審會表示期待。



經濟部投資審議委員會今天發布統計，今年1到3月核准僑外投資金額22億4670.7萬美元，較去年大增105.43%，投審會發言人楊淑玲指出，主要為日商伊藤忠以6.65億美元入股台北101，以及德商安聯增資台灣安聯人壽約6億美元挹注。



此外，許多外資投資風力發電案資金也在今年第一季陸續到位，如丹麥商哥本哈根基礎建設基金及澳商麥格理第一季約就陸續有新台幣12、13億元到位，電子業也頗受外資青睞。



值得注意的是，而今年第一季核准新南向國家來台投資金額5970.1萬美元，較去年同期年增3.05%，其中泰國大增近400倍，主因3月核准泰商ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED增資國內事業有量科技股份有限公司，經營電池製造等業務。



楊淑玲表示，以今年已核准案件，以及其他待審核案件看來，外資投資人對台灣整體經濟成長有信心，投審會對今年外資成長抱有期待。



陸資來台投資方面，今年第一季金額較去年同期增加64.36%，主因1月核准鴻海集團內部調整案，由中國大陸富士康工業戶聯網股份有限公司，投資國內事業鴻佰科技股份有限公司。



對外投資及對大陸投資第一季金額則分別年減71.48%及39.29%，都是因為去年同期核准大案，基期較高影響。（編輯：楊凱翔）1070420