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社會住宅徵稿 七巧板傳達大家庭概念勝出

發稿時間：2018/04/20 17:28

最新更新：2018/04/20 17:28

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（中央社記者陳政偉台北20日電）營建署舉辦「社會住宅LOGO徵稿競賽」，從1700餘件投稿作品選出12名優勝者。內政部長葉俊榮表示，優勝者以七巧板為設計概念，傳達社會住宅提供不同族群居住大家庭的意念。

為推廣社會住宅政策及強化民眾認同，營建署辦理「社會住宅LOGO徵稿競賽」，集結全台設計好手以「社會住宅」為設計主題，經資格審查、初審及複審的競賽過程，得獎名單終於揭曉，選出12名優勝者，並在今天舉行頒獎典禮。

葉俊榮在致詞時表示，為解決當前國內住宅問題，政府推動只租不售的社會住宅政策，計畫目標為8年內完成20萬只租不賣社會住宅。

葉俊榮說，「社會住宅興辦計畫」在106年3月經行政院核定，將以興建12萬戶及包租代管民間空餘屋8萬戶來達成。

葉俊榮解釋，社會住宅重要的就是土地跟資金兩個面向，目前在住宅法的推動已經都在架構裡規範出來。

對於推動包租代管進度，葉俊榮指出，目前包租代管試辦計畫已在6個直轄市上路，從台北市、新北市、桃園市到台中市都相當熱烈，中南部的，需要時間再加溫。

為落實居住正義，葉俊榮說，在提供租賃媒合與租賃住宅的經營管理，並保障中低收入戶、弱勢家庭的租屋權益，可租到低於市價、有管理的房子。

葉俊榮說，這次競賽活動金獎得主，以益智遊戲中的七巧板為設計概念，每一塊顏色代表不同的族群，如同社會住宅，由不同族群所居住，彼此共享空間組成一個大家庭，是很有創意的設計。

內政部營建署署長吳欣修表示，這次競賽投件數總共1756件，可說是非常踴躍，期待建立社會住宅的正面形象，讓民眾更瞭解社會住宅政策及產生認同感。

吳欣修說，評審委員們綜合主題意象契合性、創意度及整體造型等，共有11件作品脫穎而出。另外，還從初選選出的30件作品中，進行網路人氣票選，選出網路人氣獎1名。

據營建署資料，這次競賽獎項為金獎1名、銀獎1名、銅獎從缺、佳作9名（1名從缺），另有網路人氣獎1名，共計12名優勝者今獲頒獎。（編輯：郭萍英）1070420

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