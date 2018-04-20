外資賣超207億史上第16 狂丟蘋概股

（中央社記者吳家豪台北20日電）台積電美國存託憑證（ADR）重挫5.7%，影響蘋果股價也下挫2.8%，外資及陸資今天大賣台股新台幣207.5億元，賣超金額排在史上第16名，台積電及蘋果概念股遭狂丟大賣。



台股今天大跌191.84點，收在10779.38點，成交值新台幣1553.36億元。外資及陸資今天賣超207.5億元，投信賣超4.37億元，自營商賣超7.9億元；三大法人合計賣超219.77億元。



今天外資賣超金額207.5億元，排在史上第16名，也是今年2月6日外資賣超313.89億元以來的新高。



今天外資賣超第一名的晶圓代工廠台積電第2季營運展望不如預期，引發市場失望性賣壓出籠，今天外資大賣台積電逾7萬張，股價終場收在新台幣229元、跌幅達6.34%，創今年收盤新低價，單日市值大幅縮水逾4000億元，市值跌破6兆元關卡。



觀察外資及陸資賣超前10名其他個股，蘋果股價重挫拖累相關概念股遭大賣，其中鴻海賣超7708張，可成賣超5887張，緯創賣超4879張；面板廠群創、記憶體族群的南亞科及華邦電、被動元件族群的華新科也遭殃，分別賣超1.1萬張、7047張、4675張、4987張。



金融股成為外資避風港，買超前3名依序為開發金、新光金、中信金，分別買超3.59萬張、3.48萬張、1.86萬張；玉山金、永豐金、元大金、臺企銀也獲青睞，分別買超9421張、7228張、6324張、6123張。



投信今天賣超主力包括旺宏、智邦、長榮、中鋼、華新，賣超張數達3080張、2099張、1606張、1178張、1036張；買超主力為台泥、嘉聯益，分別買超4065張、2092張。（編輯：郭萍英）1070420