/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹史瓦濟蘭吳茂昆中選會
>rss

核二2號機再轉案 原能會下週再開審查會

發稿時間：2018/04/20 18:39

最新更新：2018/04/20 18:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者朱則瑋台北20日電）台電公司已提出的核二2號機再轉申請資料，原能會與專家學者今天到核電廠視察，並整理相關意見要求台電回復，預計下週再召開審查會議討論。

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分跳機，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電。

原能會找來6名外部專家及會內同仁組成審查小組，17日舉行第一次審查會議，今天會同專家到核二廠視察，聽取台電公司核二廠針對可能是肇因的蒸汽旁通壓力控制系統，進行詳細控制邏輯、參數說明，並到主控制室、模擬訓練中心等視察相關系統設備，包括蒸汽旁通壓力控制系統、功率振盪中子偵測系統及主汽機控制系統等。

原能會核能管制處副處長李綺思今天向中央社記者說，專家們有提出不少意見想法，要求台電釐清，預計下週會召開第二次審查會議討論，台電也會到場參與，之後可能會再安排實地視察，確保一切都符合規定，台電需完成必要改善措施，原能會才會同意核二廠2號機再起動運轉。

原能會9日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出核二廠2號機107年3月28日急停事件綜合檢討報告，內容包括事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及原能會指定反應爐暫態模擬分析等。（編輯：林興盟）1070420

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP