美中貿易戰波及 經濟部：對台多少有影響

（中央社記者廖禹揚台北20日電）美國擬對中國大陸祭出301制裁，可能影響台灣高科技產業，經濟部統計處認為，與大陸相關接單多少受影響，雖然不太可能真正採取激烈貿易手段，影響程度仍待觀察。



美中貿易戰升溫，美國對中國大陸提出301制裁清單，可能影響到台灣高科技產業，經濟部統計處處長林麗貞表示，部分台廠接單是在海外生產，若與中國大陸相關，多少會受影響，但影響程度如何，要待美中局勢有明確結果出來，才能評估。



不過，林麗貞表示，國家之間若採相互報復手段，對全球經濟都不會有正面影響，因此國家之間還是會經過談判、協商來處理，應該不太可能會真正採取激烈手段。



統計處今天公布3月外銷訂單，其中基本金屬表現亮眼，訂單金額27.8億美元，年增16.6%，連續20個月正成長，受惠於全球景氣穩定擴張，鋼品需求增加，加上預期鋼價上漲，客戶增補庫存挹注；第一季累計75.6億美元，年增19.8%，創歷年同季新高。



美國對進口鋼鋁產品祭出高關稅，是否可能影響基本金屬未來外銷表現？林麗貞說，部分廠商的鋼品輸出競爭對手為南韓，而南韓已取得暫時豁免，廠商表示接單的確受到影響；但也有業者說，與客戶議價時，關稅本就由客戶自行吸收，因此不影響接單表現。



林麗貞認為，國際貿易保護主義擴散而產生的紛爭，多少會造成一些影響，應該持續關心，但目前看來全球景氣仍呈向上走勢，需求持續開出，目前看來需求仍在。（編輯：楊凱翔）1070420