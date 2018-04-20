/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹史瓦濟蘭吳茂昆中選會
>rss

富邦人壽增資韓現代人壽64億 取得控制權

發稿時間：2018/04/20 20:06

最新更新：2018/04/20 20:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北20日電）富邦金控今天公告，子公司富邦人壽斥資2336億韓元(約折合新台幣64億元)參加韓國現代人壽增資案，持股比例自48%提高至62%，取得控制權。

富邦人壽去年12月已決議依比例認購現代人壽增資案，今天再決議提高增資比例，合計認購現代人壽普通股4672萬7047股，除了股權過半、取得控制權外，也將掌握董事會過半席次及總經理、投資長、風控長、財務長及首席精算師等高階主管指派權，公司名稱將更名為「富邦現代人壽」。

富邦金表示，富邦人壽在2015年12月取得現代人壽48%股權及5席董事席次，成為僅次於韓國現代汽車集團的第2大股東，由於看好韓國保險市場，去年12月董事會通過依原持股比例48%，以等比例參與現代人壽增資，今天董事會決議將提高認購比例，提高持股比重至62%。

富邦金指出，在本次增資完成後，富邦人壽累計投資現代人壽金額約4537億韓元(約折合新台幣124億元)，持股比例將提升至62%，可掌握董事會過半席次，公司名稱也將更名為「Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.」，中文名「富邦現代生命保險株式會社，簡稱富邦現代人壽。

富邦金說，增資案預定26日金控董事會通過後，再向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定下半年完成增資。(編輯：陳永昌)1070420

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP