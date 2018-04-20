富邦人壽增資韓現代人壽64億 取得控制權

（中央社記者韓婷婷台北20日電）富邦金控今天公告，子公司富邦人壽斥資2336億韓元(約折合新台幣64億元)參加韓國現代人壽增資案，持股比例自48%提高至62%，取得控制權。



富邦人壽去年12月已決議依比例認購現代人壽增資案，今天再決議提高增資比例，合計認購現代人壽普通股4672萬7047股，除了股權過半、取得控制權外，也將掌握董事會過半席次及總經理、投資長、風控長、財務長及首席精算師等高階主管指派權，公司名稱將更名為「富邦現代人壽」。



富邦金表示，富邦人壽在2015年12月取得現代人壽48%股權及5席董事席次，成為僅次於韓國現代汽車集團的第2大股東，由於看好韓國保險市場，去年12月董事會通過依原持股比例48%，以等比例參與現代人壽增資，今天董事會決議將提高認購比例，提高持股比重至62%。



富邦金指出，在本次增資完成後，富邦人壽累計投資現代人壽金額約4537億韓元(約折合新台幣124億元)，持股比例將提升至62%，可掌握董事會過半席次，公司名稱也將更名為「Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.」，中文名「富邦現代生命保險株式會社，簡稱富邦現代人壽。



富邦金說，增資案預定26日金控董事會通過後，再向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定下半年完成增資。(編輯：陳永昌)1070420