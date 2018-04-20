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產業之旅首站 賴清德：讓年輕人新創能發揮

發稿時間：2018/04/20 20:20

最新更新：2018/04/20 20:34

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行政院長賴清德20日啟動產業之旅，表達政府對新創產業支持，盼了解業界想法。（圖取自賴清德臉書facebook.com/chingte）行政院長賴清德20日啟動產業之旅，表達政府對新創產業支持，盼了解業界想法。（圖取自賴清德臉書facebook.com/chingte）

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）行政院長賴清德今天啟動產業之旅，表達政府對新創產業支持，盼了解業界想法。他表示，發展經濟必然要政府與民間共同合作，讓年輕人在新創上有足夠發揮空間，才能與國際競爭。

賴清德下午在臉書發布貼文表示，產業之旅的第一站，他在三創生活園區與新創產業業者見面，除表達政府對新創產業的支持，也希望了解業界想法，讓政府施政更貼近業界需求。他強調，發展經濟必然要政府與民間共同合作，讓台灣年輕人在新創上有足夠的發揮空間，才能與國際競爭。

他表示，了解新創對台灣的重要性，不僅是年輕人築夢的園地，也是台灣產業轉型的關鍵。現在台灣不能錯過包括人工智慧、雲端運算、大數據、自駕車、物聯網等產業，「否則台灣在未來的經濟發展及轉型上，勢必更加困難。」

賴清德說，經過數小時的討論，可以發現年輕人的創意與立足台灣、佈局全球的勇氣。他強調，扶植獨角獸（估值達10億美元以上的新創企業）固然重要，螞蟻雄兵更是關鍵。

他指出，國家發展委員會提出「優化新創事業投資環境行動方案」，包括充裕新創早期資金、培育人才、法規調適，讓政府成為新創業者的伙伴，大家一起攜手走向國際。

知情人士告訴中央社記者，賴清德產業之旅第二站將於24日前往桃園，與資訊硬體產業業者座談。

賴清德3月底於行政院會中表示，將於4月開始「與產業交流互動」系列行程，進一步了解政府所提出解決產業五缺（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工）、法規鬆綁等措施的具體落實情形。（編輯：郭萍英）1070420

今天是產業之旅的第一站，來到三創生活園區與新創產業的伙伴見面，除了表達政府對新創產業的支持，也希望了解大家想法，讓施政更貼近大家的需求，發展經濟必然要政府與民間共同協作，讓台灣年輕人在新創上有足夠的發揮空間，才能與國際競爭。我們了解新創...

賴清德發佈於 2018年4月20日

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