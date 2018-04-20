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麥寮擬轉型燃氣電廠 陳寶郎：政策要明確

發稿時間：2018/04/20 20:47

最新更新：2018/04/20 20:47

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（中央社記者朱則瑋台北20日電）台塑麥寮電廠擬砸千億轉型為天然氣發電，台塑石化董事長陳寶郎今天說，，政府的「遊戲規則要訂出來」，政策要明確，不然沒人敢投資外，也面臨接收站用地取得問題。

現代財經基金會今天舉行新能源政策展望高層論壇，中油公司董事長戴謙、台塑石化公司董事長陳寶郎等人出席並提出建議，論壇由基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一主持，會後將整理建議內容，提供給政府及立法院參考。

全球處在能源轉型的關鍵時代，政府也積極推動2025年非核家園政策，未來天然氣發電占比將提升為50%。

陳寶郎表示，極端氣候愈來愈嚴重，政府新能源政策立意良善，但不管是風力或太陽能電力都會受到先天阻礙，不能做為基載力，還會碰到用地取得、兼顧環境，及目前社會氛圍希望電價不漲等問題，加上產業要求供電穩定，短期單靠風能、太陽能要取代核能有難度，被迫走向天然氣發電。

不過，陳寶郎指出，天然氣大多都得靠進口，且輸送過程有很大風險，加上可能碰到颱風造成的威脅，以麥寮港來說，因為風速太大，連續5天船隻不能進出，導致「原料進不來、產品出不去」的情形，因此政府要求中油把儲槽現行天然安全存量天數從7天提高到14天，但蓋儲槽要有錢、有地，還要有時間，要在2025年完成，困難重重。

他說，因為細懸浮微粒（PM2.5）等空污問題，燃煤電廠最近被打得「稀哩嘩啦」，但根據環保署監測資料，其中台灣電力產生的PM2.5占比不到3%，但境外移入卻占27%，交通產生的PM2.5更高達38%，如果只是針對電廠做減量盤點，對解決空污問題幫助非常有限。

陳寶郎表示，台塑麥寮電廠與台電的供電合約2024年結束，將配合政府政策，朝轉型天然氣發電廠規劃，但政府政策要明確，「遊戲規則要訂出來」，現在電業法第一期開放綠能自由化，再生能源可以賣給任何人，天然氣發電可否比照辦理？若只能賣給台電，也要先簽好合約，輸配電、電網問題也須台電協調修正。

台塑企業已與雲林縣政府、能源局簽署合作備忘錄，將投資興建天然氣發電廠。陳寶郎說，依據規劃，擬興建2部90萬瓩天然氣發電機組，要在麥寮港南碼頭興建天然氣接收站，也要和工業局協商，目前仍以2025年商轉為目標，但環評及當地民眾是否同意仍是最大變數，盼政府全力支持。

中油董事長戴謙則認為，要發展天然氣發電，勢必得建造儲槽，中油正準備建造的第三天然氣接收站，因藻礁等環境問題，只能縮減到37公頃，這是中油「退無可退」的替代方案，他跟環團保證，這些藻礁會有認養機制，並會參詢專家學者意見，達到保護環境目標。

對於天然氣事業法將安全存量由7天提高為14天，戴謙表示，這對業界實在窒礙難行，建議可修正為「存量下限天數」。（編輯：許雅靜）1070420

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