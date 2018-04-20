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離岸風電3GW目標 學者估可帶動4萬就業機會

發稿時間：2018/04/20 21:23

最新更新：2018/04/20 21:23

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（中央社記者林孟汝台北20日電）台綜院院長吳再益今天說，2025年離岸風電3GW的政策目標，每年應可帶動近600億元的GDP規模與4萬個就業機會，建議政府應積極扶植國內廠商建立完整供應鏈，以達成能源轉型目標。

現代財經基金會今天舉辦「新能源政策展望」高層論壇，邀請產官學研界能源領域領袖級專家共聚一堂，從基本理念、運籌部署、產業創新、經濟升級等面向，針對台灣能源轉型議題進行論述和對話，凝聚建設性興革建言。

現代財經基金會董事長黃輝珍引言表示，新政府前年5月成立之後，行政院就開始啟動能源轉型與電業改革，但能源、經濟、環保三者，環環相扣，以「非核家園」為目標的新能源政策，是歷史性重大變革，政府必須做到「全局一盤棋」，周延謀劃，有序推動。

他認為，推動能源轉型是一項世紀工程，在轉型過程中尤其必須高度重視能源的穩定供應，避免造成無可彌補的損害外，能源轉型與產業創新也必須系統籌劃，台灣應善用機會，藉此推動台灣形成亞洲綠能產業發展重鎮。

台灣綜合研究院院長吳再益指出，2000年後台灣經濟成長表現受國際經濟景氣影響，迄今平均年經濟成長率約莫2.5%，低於全球經濟表現。且觀察內需組成，民間消費與國內投資於2000年後皆呈現明顯下滑，投資組成中尤其以公部門投資衰退最為嚴重，民間則於2011年後開始下滑。

值得注意的是，他說，綠色將是未來驅動經濟發展新引擎，政府積極推動能源轉型，吸引國內外大型投資案外，也積極推動風力產業鏈本土化，以台灣為練兵場域搶攻亞太離岸風場。預估2025年風力發電量可達140億度，累計帶動投資超過新台幣6100億元。

不過，吳再益提醒，對照目前新能源政策中2025年離岸風電3GW的政策目標，短期雖可帶來將近1兆元的外國直接投資，但關鍵技術與後勤維運仍多掌握於國外廠商手中，無法發揮產業關聯與創造就業的乘數效果。

他估算，按台灣投資乘數1.4倍計算，2025年1兆元的投資，每年應可帶動國內近600億的GDP規模與4萬個就業機會，建議政府應以過去高科技產業的成功發展為鑑，扶植國內相關廠商學習國外風機製造、營運海事工程等技術與經營維修模式，並培育本國技術人才，建立完整供應鏈的能力，才能達成能源轉型目標。（編輯：楊凱翔）1070420

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