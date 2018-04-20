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OPEC減產協議望延長 川普批拉抬油價

發稿時間：2018/04/20 22:50

最新更新：2018/04/20 22:50

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（中央社沙烏地阿拉伯吉達20日綜合外電報導）俄羅斯今天在一場產油國會議表示，若要延長石油輸出國家組織（OPEC）與組織外國家的合作，目前已有「堅實基礎」；美國總統川普則隔空抨擊OPEC人為抬高油價。

產油巨頭沙烏地阿拉伯表示，達成長期合作協議的「共識」已開始浮現。

法新社報導，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）在沙烏地阿拉伯紅海沿岸城市吉達（Jeddah）說：「我們為OPEC國家與非OPEC國家間的未來合作，奠定了非常堅實的基礎，甚至超越合作宣言。」

他指的是由俄國領導的一宗合作協議，由OPEC共14成員國與組織外10國共同簽署，同意每天減產180萬桶石油，減輕供應過剩的問題。

這起協議將在2018年底到期，已經成功減少全球過多的油產，並將油價從2016年1月每桶不到30美元的境地，拉抬至每桶70美元以上。

全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯的能源部長法勒（Khaled al-Faleh）表示，在產油國家之間，長期合作的「共識」已開始成形。

他會前向記者表示：「延長合作的框架將會出現…共識正在形成。我們得要這麼做。」

法勒也說，他們正處制定2018年後長期框架的階段。

他還說：「我沒看到當前價格對市場需求造成任何影響。我們在過去看過一些比現在還高的價格，是目前價格的兩倍。」

美國總統川普今天則大力抨擊石油輸出國家組織，稱他們造成人為高油價，並說那「不會被接受」。

川普在推特上表示：「看來OPEC又在汲汲營營了。石油量到處創下新高，包括海上那些滿載的油船，油價卻保持人為的高價格！不好而且不會被接受！」。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070420

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