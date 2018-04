(中央社紐約20日綜合外電報導)美國主管機關今天指出,富國銀行必須支付10億美元,以解決它在房屋和汽車貸款業務方面被查出的缺失。



法新社報導,富國銀行(Wells Fargo)2016年爆發假帳戶醜聞之後就遭主管機關嚴厲稽查,並且飽受股東批評,它現在又得支付這筆罰金,以解決通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)和消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)對其採取的行動。



根據通貨監理局的合意處罰令(consent order),該局發現富國銀行在汽車貸款方案中向客戶不當收費,部分案例甚至對無力支付的貸款人「不當收回」汽車。



通貨監理局新聞稿指出,「基於缺失、違法和對客戶造成財務傷害的嚴重程度,以及這家銀行未能及時改正缺失和違規」,對富國銀行做出這項裁罰。(譯者:何宏儒)1070420