天天開的大樂透 雙贏彩這樣投注CP值最高

（中央社記者田裕斌台北21日電）台灣彩券新電腦遊戲雙贏彩即將在23日上市，市場詢問度相當高，彩迷也在分析怎麼投注能有最高的獎金期望值，投注站業者分析，專攻二獎是最佳策略。



雙贏彩主打24個號碼選12個號碼，不論是12個全中或是12個全沒中，都能得到頭彩獎金新台幣1500萬元，加上單注僅50元，與目前主流的大樂透、今彩539相同，彩迷接受度高。



台彩表示，雙贏彩的總中獎率約1/26，比大樂透的1/32還要高，且打破過去「中愈多、獎金愈多」的傳統，中愈少甚至沒中，獎金也是愈來愈高，雖然就機率而言，24選12個全中機率與全沒中一樣，但期望能吸引過去覺得自己運氣不好，買彩券不會中的族群成為公益彩券的新血。



根據雙贏彩的獎金分配，頭彩獎金機率約百萬分之0.74，與大樂透的百萬分之0.07相比高上10倍，頭彩1500萬元則約是大樂透頭彩保證1億元的15%，且天天開獎，彩券行業者則妙喻，雙贏彩其實相當於天天開獎的大樂透，雖然不像今彩539天天都可能開出頭彩，但每週都有頭彩的機率相當高。



彩券行業者也分析，彩迷投注雙贏彩，其實可以把焦點放在二獎10萬元身上，雙贏彩二獎機率約萬分之1，相當於投注額到50萬元就會出現1注二獎，以今彩539每期投注額都約在3000萬元以上估算，每期可望開出6注2獎，今彩539雖然二獎機率比雙贏彩高出2倍，但獎金2萬元僅是1/5，把投注焦點放在二獎是不錯的策略。



台彩表示，雙贏彩二獎設計是中11個號碼或中1個號碼都是二獎，如果覺得自己運氣不佳，可以拚一拚中1個號碼的機會。



除了雙贏彩上市之外，連13槓的大樂透頭獎已經正式突破3億元，創下今年1月2日大樂透頭彩3.92億元以來最高頭彩，成為雙贏彩開賣以來的另一焦點。(編輯：趙蔚蘭)1070421