陸犯罪集團疑藉希臘港口逃稅 歐盟調查

（中央社馬德里/雅典20日綜合外電報導）中國犯罪集團涉嫌利用對歐貿易門戶、希臘最大港口彼里夫斯港（Piraeus），進口貨品大幅逃稅，疑似稅務詐欺。歐洲聯盟（EU）和義大利當局已展開調查。



路透社報導，義大利中央反詐欺辦公室（Italian Central Anti-fraud Office）特別調查小組的波托（Fabio Botto）受訪時說：「加值稅全逃過，對國家稅賦機關和社區造成龐大損害。」



波托說，彼里夫斯港疑似稅務詐欺事件已使得義大利當局短徵數千萬歐元的加值稅，由於調查尚未結束，總金額可能再攀升。彼里夫斯港是中國一帶一路基礎建設計畫的一部分。



歐盟反詐欺局（European Anti-Fraud Office）證實，目前和義大利當局合作調查，但以機密為由，拒絕透露詳情。



波托說，義大利當局握有證據顯示，犯罪集團旗下的陸企透過彼里夫斯港不實逃漏大型商品貨運的進口稅和加值稅。



中國犯罪集團進口貨品，通常是山寨版服飾和鞋品。他們向歐盟海關大幅低報進口商品價值，逃避進口稅，同時還謊報取貨公司，以躲避加值稅。



希臘金融犯罪部門（Financial Crime Unit）也正在調查另外一項疑似中國貨品透過彼里夫斯港進口的稅務詐欺案。希臘官員表示，希臘和義大利與歐盟當局鮮少聯繫，也未被通知歐洲和義大利相關的調查。



中國國營的中國遠洋海運集團自2016年起，持有希臘彼里夫斯港務局（Piraeus Port Authority）多數股權。中國希望在投資金額高達1260億美元的一帶一路計畫下，將彼里夫斯港轉型為中國對歐洲的門戶。



波托和希臘官員表示，調查中沒有任何彼里夫斯港當局不法的證據。



中遠海運集團表示：「公司在全球的營運一向恪遵當地和國際法規，堅持以合乎法律及遵循法規的方式運作。」（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1070421