首報族注意 去年所得30.6萬元以下免報稅

聰明報稅專題報導（中央社記者邱柏勝台北21日電）去年出社會的職場新鮮人，5月將面臨首次報稅。會計師提醒，單身首報族若無扶養親屬，扣除免稅額與扣除額後，年收入在30.6萬元以下可免繳稅，但有退稅者記得仍要辦理申報。



每年都有大量新鮮人投入職場，他們也勢必會遇到人生第一次報稅，當收到任職公司或打工單位寄來的扣免繳憑單，許多人常常摸不清頭緒，也搞不清楚自己到底要繳多少稅。其實，國稅局為便利民眾申報綜所稅，已有提供稅額試算服務，為納稅義務人計算好當年度應納稅額，新鮮人無須過於擔憂。



根據財政部財政資訊中心估算，106年度綜所稅申報戶數約有630萬戶，其中適用稅額試算服務案件共388萬8507件，較前一年增加9萬5721件；且薪資所得者適用稅額試算服務比例，高達9成以上，納稅義務人申請適用稅額試算服務，可簡化申報、大幅節省成本與時間效益。



國稅局指出，今年3月15日前有申請稅額試算服務的首報族，4月24日後應會陸續收到國稅局寄發的稅額試算通知書，當收到稅額試算通知書後，只要確認內容無誤，並依照稅額試算書上的金額繳納稅款，就能完成報稅。



另外，屬於不繳不退、或可以退稅的納稅義務人，除原有的書面、電話語音或網路等回復確認方式外，亦可使用手機掃描QR code連結至簡易回復確認網站，輸入身分證字號與線上驗證碼，即可完成報稅手續。



至於來不及在今年3月15日前申請稅額試算服務的首報族，也不用緊張，只要掌握免稅額、扣除額的概念，推算自己的去年收入，也可以立即知道今年是否要申報所得稅。



安侯建業（KPMG）家族稅務辦公室主持會計師許志文表示，剛出社會的職場新鮮人，所得來源相對單純，通常只有「薪資所得」一項。106年度綜所稅個人免稅額為新台幣8萬8000元，標準扣除額為9萬元，薪資所得特別扣除額為12萬8000元，因此首報族年所得總額在30萬6000元以下，且是單身又沒有扶養親屬，就可以免申報所得稅。



但許志文也提醒首報族，若任職公司在給付薪資時，已經有扣繳稅款，或者去年有買股票並獲配股利，有取得股利可扣抵稅額的話，即便年收入未達繳稅門檻，仍要申報才可以拿到退稅。他進一步建議，首報族可以透過網路申報，或者利用稅額試算通知書及早回覆確認，才能在今年7月31日搶先一步拿到退稅款。（編輯：林孟汝）1070421