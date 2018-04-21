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光寶科陳廣中：對下半年營運有高度期望

發稿時間：2018/04/21 22:53

最新更新：2018/04/21 22:53

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（中央社記者田裕斌台北21日電）光寶科今天舉行運動會暨家庭日，集團董事長宋恭源對今年營運有信心，副董事長暨總執行長陳廣中更具體說明，預估第2季之後就比較樂觀，下半年有高度期望。

其中，包括固態硬碟(SSD)、機殼、戶外照明、車用電子、工業自動化等產品，都是陳廣中眼中的成長動能來源。

光寶科也指出，今年光寶集團以雲端運算、LED與戶外照明、汽車電子、工業自動化及智慧醫療等5大物聯網(IoT)應用領域作為集團轉型發展的重點，其中，雲端運算、LED與戶外照明、AI智慧居家與消費電子在今年的營收貢獻占比已近4成，展現近年來積極育成新事業、優質轉型的亮麗成果。

陳廣中表示，光寶科雖然在中國大陸製造的比例高，但2016年宣布在高雄投資新台幣20億元，增加台灣製造的比例，加上越南、墨西哥、菲律賓、馬來西亞都有廠，美中貿易戰即使升溫，對光寶科的衝擊相對有限。

光寶科運動會暨家庭日共有7000名員工及眷屬參加，共分成10大隊伍進行接力賽及趣味賽，競逐高達100萬元的冠軍團隊獎金，總獎金達300萬元，為了鼓勵員工培養正確的運動觀念及持續運動的習慣，半年前即與專業路跑訓練團隊合作，展開員工專屬的路跑訓練課程，會前還進行50場籃球與躲避球積分賽事。

運動場外亦設置多項新穎的親子互動設施、近百家美食攤位的園遊會，同時邀請家扶基金會、育成社會福利基金會等公益團體設攤推廣、知名表演團體進行活力舞台表演，讓全體員工和眷屬在工作之餘，享受闔家同樂、參與社會關懷的週末。（編輯：黃國倫）1070421

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