美財長考慮訪北京 貿易談判大門似開啟

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）世界各國財長會議本週在高度憂心美中貿易戰恐危殆全球經濟復甦下登場，今天則在這兩大經濟體貿易談判之門似開啟下落幕。



國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，本週末召開的春季年會「在朝向對話方面有所進展」。拉加德一直呼籲各國避免破壞性的保護主義。



法新社報導，就在拉加德「對話進展說」不久後，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴記者，他考慮走訪北京，就雙方貿易齟齬舉行會談，在歷經幾週緊張情勢節節攀升下，各方樂見爭端暫歇。



IMF管理委員會在部長會議結論聲明稿中，強調「貿易和地緣政治緊張升高」帶來的風險。



過去幾週來，拉加德一再呼籲會員國避免保護主義，並警告圍繞在貿易爭端的不確定性可能扼殺投資，而投資是當前全球經濟復甦的主要動力。



拉加德在總結會議時告訴記者：「我關切的重點…是在這些議題升高至恐危害（全球）成長和穩定前予以化解的過程中，提供協助。」



IMF預估今、明年全球經濟成長3.9%，但警告這些風險可能造成全球經濟成長下修。



梅努欽卻和其他財長看法不同調，他表示，全球經濟成長的風險源自不公平的貿易行徑，而非來自貿易緊張。但他宣布可能的中國行，可望為雙方的貿易爭端降溫。



雖然時間不確定，議題細節也未透露，但梅努欽在記者會上表示，「正在考量走訪事宜」。



他說：「我不會針對時機發表任何評論，也不會證實任何事，但正在考量走訪事宜。」



彭博報導，梅努欽訪中可能意味這兩大經濟體間貿易紛爭的一項突破，適逢區域地緣政治的敏感時機，即在美國總統川普和北韓領導人金正恩峰會進行磋商之際。



對於能否和北京化解雙方貿易歧見達成協議，梅努欽說他「審慎樂觀」。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1070422