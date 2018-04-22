台股本週走勢 觀察台積電與美中貿易戰

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美股收黑，台積電ADR和蘋果股價下挫。展望台股後市，法人指出，需觀察部分熱門股走勢、以及中國大陸是否反擊美國對中興通訊禁令，預期台積電本週股價可回穩。



美股21日收黑，投資人對升息和科技大廠蘋果（Apple）展望感到憂心。道瓊工業指數終場下跌201.95點，收在24462.94點；標準普爾500指數下跌22.99點，收在2670.14點。以科技股為主的那斯達克指數下跌91.930點，收在7146.126點。



台積電美國存託憑證（ADR）下挫1.47%，收在38.95美元，蘋果股價下挫4.1%，收在165.72美元。



台股20日受到台積電重挫逾6%影響，加權股價指數終場收在10779.38點，下跌191.84點，跌幅1.75%，成交值新台幣1553.36億元，失守短期均線和半年線，三大法人合計賣超219.77億元，上週週線下跌186點。



觀察台股後續走勢，華南投顧董事長儲祥生指出，上週外資法人開始出脫基本面不錯的熱門股。須留意本週外資法人動向。



此外，上週部分熱門股已經達到高點，留下上影線，也需觀察部分熱門股的走勢。



從國際股市來看，儲祥生指出，美股上週的反彈格局，被台積電ADR重挫打亂，半導體族群回檔修正，本週需觀察中國大陸是否針對美國對中興通訊祭出禁令作出反擊，若中國大陸反擊，可能對相關零組件供應鏈造成影響。



對於台積電股價走勢，元富投顧總經理劉坤錫指出，台積電上週五股價調整，應已反映完畢法說會利空因素，預期本週台積電股價可望回穩，台股短線有機會在10800點區間築底。



觀察國際股市對台股影響，劉坤錫表示，國際經濟仍有不確定變數，包括美中貿易戰後續、中東地緣政治不穩定等，若有干擾，台股在盤整過程中，有機會在10800點附近整理形成區間底部，若外在環境轉佳，不排除台股靠近挑戰季線約10907點。（編輯：蘇志宗）1070422